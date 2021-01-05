‹ Önceki Haber Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi Sonraki Haber › En fazla ihracat otomotiv endüstrisinden En fazla ihracat otomotiv endüstrisinden

Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı geriledi

05.01.2021 - 16:40
Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı geriledi | Ekonomi Haberleri

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, geçen yılın ekim sonu itibarıyla bir önceki aya göre 5 milyar dolar azalarak 157 milyar 235 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri - Ekim 2020" verisini yayımlandı. Buna göre Ekim 2020 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde; bir önceki ay verilerine kıyasla varlıklar 8 milyar 27 milyon dolar, yükümlülükler 3 milyar 37 milyon dolar arttı.

Net döviz pozisyon açığı, bir önceki aya kıyasla 4 milyar 990 milyon dolar azalarak 157 milyar 235 milyon dolara indi. Finansal kesim dışındaki firmaların varlıkları 138 milyar 813 milyon dolar, yükümlülükleri 296 milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 3 milyar 959 milyon dolar, ihracat alacakları 3 milyar 694 milyon dolar ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 224 milyon dolar arttı.

##$HABER_1467449$##

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1 milyar 848 milyon dolar, 840 milyon dolar ve 349 milyon dolar artış gösterdi.

KISA VADELİ NET DÖVİZ POZİSYONU FAZLASI 25,2 MİLYAR DOLAR

Yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler ekimde bir önceki aya kıyasla 302 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 1 milyar 546 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan krediler ise kısa vadeli olanlar 570 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 1 milyar 759 milyon dolar arttı.

Geçen yılın ekim sonu itibarıyla kısa vadeli varlıklar 118 milyar 156 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 92 milyar 990 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 25 milyar 166 milyon dolar olarak gerçekleşerek, bir önceki aya göre 8 milyar 71 milyon dolar artış gösterdi.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.490 Değişim: -0,39% Hacim : 42.366 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.475 05.01.2021 Yüksek 1.507
Açılış: 1.492
7,3905 Değişim: -0,43%
Düşük 7,3562 05.01.2021 Yüksek 7,4325
Açılış: 7,4222
9,0914 Değişim: -0,02%
Düşük 9,0475 05.01.2021 Yüksek 9,1251
Açılış: 9,0934
463,96 Değişim: 0,03%
Düşük 460,42 05.01.2021 Yüksek 466,23
Açılış: 463,80
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.