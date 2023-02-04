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Finansal İstikrar Komitesi toplandı... İşte gündeme gelen konular

04.02.2023 - 09:38 | Son Güncelleme :
Finansal İstikrar Komitesi toplandı... İşte gündeme gelen konular | Ekonomi Haberleri

Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplandı. Toplantıda bankacılık, sermaye piyasası ve sigortacılık sektörlerine ilişkin küresel ve yerel beklentiler ile politika adımları istişare edildi.

Finansal İstikrar Komitesi bankacılık, sermaye piyasaları ve sigortacılık sektörüne ilişkin beklentiler ile politikaların istişare edilmesi için toplandı. Toplantı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati liderliğinde gerçekleşti.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

2023 yılının ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, 3 Şubat 2023 günü Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirilmiştir. 2022 yılına ilişkin gelişmelerin değerlendirilmesi ile başlayan toplantıda, 2023 yılı için bankacılık, sermaye piyasası ve sigortacılık sektörlerine ilişkin küresel ve yerel beklentiler ile politika adımları istişare edilmiştir.

Yaklaşık bir yıldır uygulanan ekonomi programı ile finansal kaynakların etkin bir şekilde kullanılması sağlanmış; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat alanlarında önemli başarılar elde edilmiştir. Bu başarıların devamı için finansal sistemin derinleşmesi ve piyasalardaki güvenin sürdürülebilir olması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın haklarını ve serbest piyasa şartlarını korumak adına tüm kurumlarımızın gözetim ve denetim faaliyetlerine devam etmesinde mutabık kalınmıştır.

Finansal İstikrar Komitesi, finansal istikrarın korunması adına bütüncül bir yaklaşımla ve eşgüdüm içerisinde çalışmalarına devam edecektir.


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