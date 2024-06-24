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Finansal hizmetler güven endeksi Haziran ayında azaldı

24.06.2024 - 10:41 | Son Güncelleme :
Finansal hizmetler güven endeksi Haziran ayında azaldı | Ekonomi Haberleri

2024 yılı Haziran ayında finansal hizmetler güven endeksi, bir önceki aya göre 10,8 puan azalış kaydederek 149,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Haziran ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verisini açıkladı. Finansal sektörde faaliyet gösteren 142 kuruluşun yanıtlarından oluşturulan anket sonuçlarına göre Haziran ayında FHGE, bir önceki aya göre 10,8 puan azalış kaydederek 149,5 seviyesinde gerçekleşti.

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Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE’yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

2024 yılı Haziran ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre ‘Finans ve Sigorta Faaliyetleri’ sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)”, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)“ ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler“ sektörlerinde sırasıyla 10,8, 9,5 ve 21,6 puanlık azalış olduğu gözlendi.


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