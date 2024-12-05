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‘Finansal eğitim seferberliğine girdik’

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#Mehmet Şimşek#SPK#Halkbank Gençiz Gençlik Zirvesi
‘Finansal eğitim seferberliğine girdik’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 04:00

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Dünya ülkelerinde insanlara finansal okuryazarlıkla ilgili çok basit dört soru sorulmuş, doğru cevap verenlerin oranı Türkiye’de yüzde 24, dünyada da yüzde 33. Bizim finansal okuryazarlığımız maalesef düşük. Bu yüzden SPK ile vatandaşlarımızı finansal okuryazar yapmak için bir eğitim seferberliğine girdik” dedi.

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SPK sitesinde bu alanda bulunan eğitimler hakkında bilgi veren Şimşek, gençlere hem finansal okuryazarlığı eğitimleri hem de birikimi özendirmek adına tavsiyelerde bulundu.

Halkbank Gençİz Gençlik Zirvesi’ne konuşmacı olarak katılan Bakan Şimşek, gençlere tasarruf ve finansal okuryazarlığın önemine dair etkileyici örnekler verdi.

SİGARA YERİNE TASARRUFA YATIRIM

Küçük yatırımların bireyler için getirileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Şimşek şöyle konuştu: “Arkadaşlara bir sigara paketinin Türkiye’de ortalama fiyatı nedir diye sordum, 75.24 TL imiş. Günlük bir paket sigara içiyorsanız, yıllık size maliyeti 27 bin 375 TL. Bunu sadece bir yıl içmeyip beş yıllığına bugünkü getiriler üzerine; örneğin Halkbank’a koyarsanız, 147 bin TL getirisi olur. Bu sadece bir yıl. Küçük birikimlerin etkisi çok büyük olabilir.”

 

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#Mehmet Şimşek#SPK#Halkbank Gençiz Gençlik Zirvesi

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