Finans kuruluşları uyardı: Alman ekonomisi bu yıl da küçülecek

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Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da çeşitli kuruluşlar üretimin bu yıl yüzde 0,1 azalacağını açıkladı. 2023'te Almanya ekonomisinde yüzde 0,3 daralma yaşanmıştı.

AFP'nin haberine göre yeni rakam, enstitülerin bu yılın başlarında yaptığı 2024 yılı için yüzde 0,1'lik büyüme tahminine göre küçük ama önemli bir düşüş anlamına geliyor. DIW, Ifo, IfW Kiel, IWH ve RWI'den oluşan enstitüler ortak açıklamada, "Alman ekonomisi iki yıldan fazla bir süredir durgunluk içinde. Gelecek yıl yavaş bir toparlanma yaşanması muhtemel, ancak ekonomik büyümenin öngörülebilir gelecekte koronavirüs öncesi eğilimine dönmesi mümkün olmayacak" denildi.

Enstitüler, 2025 yılında büyümenin yüzde 0,8'e ulaşacağını öngörüyor. Bu, daha önce yüzde 1,4 olarak tahmin ettikleri rakamın aşağı yönlü revize edilmesi anlamına geliyor. 2026 yılında Alman ekonomisinin yüzde 1,3 büyüyeceği öngörüldü.

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DIW Tahmin Başkanı Geraldine Dany-Knedlik, yaptığı açıklamada, genel gerilemenin ekonomiyi etkileyen yapısal değişim tarafından yönlendirildiğini söyledi.

Dany-Knedlik, yeşil enerji adımları ve demografik değişimin yanı sıra kilit pazar Çin'den gelen daha güçlü rekabetin uzun vadeli büyüme beklentilerini zayıflattığını söyledi. Enstitüler, etkilerin özellikle Almanya'nın temel imalat sektöründe yoğun olarak hissedildiğini belirtti.

ÇİN FAKTÖRÜ

Üretim sektörleri, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından enerji maliyetlerindeki artış ve enflasyondaki keskin yükselişten ağır bir darbe aldı. Enstitüler, Çin'de yüksek kaliteli ihracat malları üreten rakip firmaların yükselişinin dünya pazarlarında Alman mallarının yerini aldığını belirtti.