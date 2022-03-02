Fed'den faiz açıklaması | Ekonomi Haberleri

Fed başkanı Powell, "Mart ayında faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyoruz" şeklinde değerlendirdi.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, "Mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu düşünüyorum. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, ABD ekonomisi üzerinde yüksek belirsizlik oluşturuyor. Fed durumu yakından izliyor. Faiz artışı sürecinin başlamasından sonra bilançoyu düşürmeye başlayacağız. Tedarik bozulmaları, daha büyüdü ve beklenenden daha uzun sürecek" açıklamasında bulundu.