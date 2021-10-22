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Fed üst düzey yetkililerinin hisse senedi alımını yasaklıyor

22.10.2021 - 10:38
Fed üst düzey yetkililerinin hisse senedi alımını yasaklıyor | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası, para politikası yapıcılarının ve üst düzey personelinin bireysel hisse senedi alımlarını yasaklayarak yatırım faaliyetlerine kısıtlama getirileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan açıklamada, kapsamlı bir incelemenin ardından bireysel menkul kıymet alımını yasaklayacak, aktif ticareti kısıtlayacak ve kamuya açıklamayı artıracak bir dizi yeni kuralın getirildiği belirtildi.

Üst düzey Fed yetkililerinin, yatırım fonları gibi yatırım araçlarını satın almalarının sınırlandırılacağı ifade edilen açıklamada, politika yapıcıların ve üst düzey personelin bireysel hisse senedi alımlarının, bireysel tahvillere, doğrudan veya dolaylı olarak ajans menkul kıymetlerine veya türev ürünlere yatırım yapmalarının yasaklanacağı kaydedildi.

Açıklamada, yatırım kararlarının zamanlamasında herhangi bir çıkar çatışmasına karşı, politika yapıcıların ve üst düzey personelin genel olarak menkul kıymet alım ve satımları için 45 gün önceden bildirimde bulunmaları, menkul kıymet alım ve satımları için önceden onay almaları ve yatırımları en az bir yıl süreyle elinde tutmalarının gerekeceği bildirildi.

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Bölgesel Fed başkanlarının finansal işlemlerini 30 gün içinde kamuya açıklamalarının gerekeceğine dikkat çekilen açıklamada, yeni kısıtlamaların gelecek aylarda uygun Fed kurallarına ve politikalarına dahil edileceği aktarıldı.

Fed'in yeni kurallarının, Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan ve Boston Fed Başkanı Eric Rosengren’ın tartışmalı hisse senedi işlemlerinin ardından aldıkları emeklilik kararlarından sonra gelmesi dikkati çekti.


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