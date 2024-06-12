Fed kritik faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 5.50'de sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası Fed faizi beklendiği gibi yüzde 5.50'de sabit tuttu. Fed faiz kararını oy birliğiyle aldı. Fed, enflasyonun yüzde 2 hedefine sürdürülebilir şekilde ulaşıldığına daha büyük güven duyulana kadar politika hedef aralığını azaltmanın uygun olmasını beklemediklerini duyurdu. Fed'in açıklamasına göre, ekonomi sağlam bir hızla büyümeye, istihdam kazanımları güçlü olmaya ve işsizlik oranı düşük seyretmeye devam ediyor.

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