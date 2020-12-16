Fed faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) kritik faiz kararını açıkladı. Uzun süredir faizi sabit bırakan Fed politika faizini yüzde 0 ile 0.25 arasında bıraktı. Faiz kararı oybirliğiyle alındı.

Federal Açık Piyasa Komitesi varlık alımlarının maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri konusunda daha da ilerleme sağlanana kadar devam ettirileceğini duyurdu.

Fed, aylık 80 milyar dolar tutarında hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alımını sürdürecek.

UFUKTA FED'DEN FAİZ KARARI GÖRÜNMÜYOR

Seda Yalçınkaya Özer - İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Fed’den yılın son toplantısını alıp yılı kapattık. Piyasa beklentisine bağlı olarak Fed faizlerde değişikliğe gitmedi. Böylelikle Fed faizi yüzde 0 - yüzde 0.25 hedef bandında bıraktı. Yayımlanan noktasal grafiklere göre 2021 yılında faiz artırımı olması beklenilmiyor. FOMC üyelerine göre 2022’de 1 kişi faiz artırımı yönünde dururken, 2023’te 5 üye faiz artırım bekliyor. Bu salgının yaralarının uzun bir süre kalacağı ve faizlerde bunun etkisinin hissedileceğine yönelik güçlü sinyal veriyor.

Fed’in ekonomik projeksiyonlarında aşının getireceği toparlanma kısmen yansıtılmış görünüyor. 2023 yılına kadar yıllık işsizlik oranında gerileme beklentisi var. Bu yılın büyüme beklentisi yüzde 3.7 daralmadan yüzde 2.4 daralmaya revize edilmiş ve diğer yıllardaki büyüme beklentileri de yukarı çekilmiş. Enflasyon beklentilerinde önemli bir değişim bulunmuyor. Aşıya yönelik gelişmelerin ekonomik göstergelerde iyileşme beklentisine evrildiğini söyleyebiliriz.

Genel olarak sakin bir toplantı oldu. Heyecan yok. Sürpriz yok. Fed’in varlık alım programına ilişkin daha fazla detay almış olduk. Hedeflere ulaşmada önemli bir kazanım sağlanana kadar tahvil alımlarını sürdürecek ibaresi güçlü bir sözlü yönlendirme olarak okunabilir. Her ay 120 milyar dolar tahvil alımı devam edecek. Aylık 80 milyar dolar tutarında hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alımını sürdürecek.

Etiketler