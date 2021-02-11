‹ Önceki Haber ABD 162.8 milyar dolar bütçe açığı verdi ABD 162.8 milyar dolar bütçe açığı verdi Sonraki Haber › Piyasalar yön arayışında! Bu gelişmeler takip edilecek Piyasalar yön arayışında! Bu gelişmeler takip edilecek

Fed Başkanı Powell'dan 'para politikası' mesajı

11.02.2021 - 09:28
Fed Başkanı Powell'dan 'para politikası' mesajı | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, iş gücü piyasasının güçlü olmaktan oldukça uzak olduğunu belirterek, destekleyici para politikasının devam edeceğinin sinyalini verdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, New York Ekonomi Kulübünce video konferans yöntemiyle düzenlenen etkinlikte, iş gücü piyasasının durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'deki işsizlik oranının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce Şubat 2020'de son 50 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 3,5 civarında olduğunu hatırlatan Powell, iş gücü piyasasının durumunun bugün çok daha farklı olduğunu söyledi.

TOPARLANMA, SALGININ SEYRİNE BAĞLI

Powell, "Erken dönemdeki şaşırtıcı toparlanma hızına rağmen güçlü bir iş gücü piyasasından hala çok uzağız." dedi.

İşsizlik oranının Nisan 2020'de yüzde 14,8'e çıkmasının ardından ocak ayında yüzde 6,3'e gerilediğini anımsatan Powell, salgınının iş gücüne katılım oranında 1948'den bu yana en büyük yıllık düşüşe neden olduğuna işaret etti.

##$HABER_1468176$##

Powell, son birkaç ayda Kovid-19 vakalarının keskin bir şekilde artmasıyla iş gücü piyasasındaki iyileşmenin de durduğunu belirterek, "Toparlanma, virüsün yayılışının kontrol altına alınmasına bağlı olmaya devam ediyor. Bu da toplu aşılamanın yanı sıra sosyal mesafe ve maske takma önlemlerinin devam etmesini gerektirecek." diye konuştu.

"PARA POLİTİKASINI SIKILAŞTIRMAYACAĞIZ"

Salgının başından bu yana iş gücü piyasası üzerindeki uzun vadeli etkileri konusunda endişeli olduklarına dikkati çeken Powell, uzun süreli işsizliğin geçim kaynaklarına kalıcı zarar verirken, ekonominin üretim kapasitesini de aşındırabileceğini ifade etti.

Powell, tam istihdama ulaşmanın ve orada kalmanın kolay olmadığını belirterek, "Yakın vadede, salgını bir an önce sona erdirecek politikalar çok önemli. Ayrıca salgın sonrası ekonomide yerlerini bulmak için mücadele eden çalışanlar ve hane halkları sürekli desteğe ihtiyaç duyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Destekleyici para politikasında "sabırlı" olmanın önemini vurgulayan Powell, "Sadece güçlü bir iş gücü piyasasına yanıt olarak para politikasını sıkılaştırmayacağız." dedi.

"DESTEKLEYİCİ PARA POLİTİKASINDAN DAHA FAZLASINI GEREKTİRECEKTİR"

Powell, istihdam hedefini gerçekleştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduklarının altını çizerek, "İşlerini kaybedenlerin sayısı ve bazılarının salgın sonrası ekonomide iş bulmak için mücadele etme olasılığı göz önüne alındığında, maksimum istihdamı elde etmek, sürdürmek, destekleyici para politikasından daha fazlasını gerektirecektir." diye konuştu.

Fed Başkanı Powell, maksimum istihdam hedefini başarmak için hem hükümetin hem de özel sektörün katkılarının gerektiğine dikkati çekti.

Gelecek aylarda enflasyon okumalarında muhtemelen bir artış görüleceğine işaret eden Powell, buna fazla anlam yüklenmemesi gerektiğini anlattı.

Powell, ekonominin normale dönmesiyle bir "harcama patlaması" görülebileceğini belirterek, bunun kalıcı olmasını beklemediğini ifade etti.

Salgın atlatılana kadar politika desteğinin geri çekilmesinin düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan Powell, çok fazla belirsizlik olduğunu kaydetti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.546 Değişim: -0,10% Hacim : 25.958 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.544 11.02.2021 Yüksek 1.558
Açılış: 1.549
7,0226 Değişim: -0,05%
Düşük 7,0219 12.02.2021 Yüksek 7,0260
Açılış: 7,0258
8,5350 Değişim: -0,03%
Düşük 8,5271 12.02.2021 Yüksek 8,5386
Açılış: 8,5375
412,45 Değişim: -0,01%
Düşük 412,23 12.02.2021 Yüksek 412,70
Açılış: 412,48
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.