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Fed Başkanı Powell'dan kritik 'varlık alım azaltımı' mesajı

01.12.2021 - 10:46
Fed Başkanı Powell'dan kritik 'varlık alım azaltımı' mesajı | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, "Kasım toplantısında açıkladığımız varlık alımlarının azaltılmasını belki birkaç ay önce tamamlamayı düşünmek uygun olur" şeklinde değerlendirdi.

 

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyon riskinin arttığına dikkat çekerek, "Bu noktada, ekonomi çok güçlü ve enflasyonist baskılar yüksek, bu nedenle kasım toplantısında açıkladığımız varlık alımlarının azaltılmasını belki birkaç ay önce tamamlamayı düşünmek uygun olur. Birkaç hafta içinde yapacağımız toplantıda bunu tartışacağımızı umuyorum" şeklinde değerlendirdi.

Powell, yüksek fiyatların Kovid-19 salgını kaynaklı arz ve talep dengesizliklerine bağlı olduğunu tekrarlarken, "Son birkaç ayda fiyat artışları ekonomide çok daha geniş bir alana yayıldı, daha yüksek enflasyon riskinin arttığını düşünüyorum" şeklinde belirtti.

Fed Başkanı Powell, enflasyonun uzun süredir Fed'in yüzde 2 hedefinin çok üzerinde seyrettiğine işaret ederek, enflasyonun "geçici" olduğu değerlendirmesinin bir kenara bırakılmasının zamanı olduğunu söyledi.


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