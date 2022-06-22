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Fed Başkanı Powell'dan 'enflasyon' mesajı

22.06.2022 - 17:04
Fed Başkanı Powell'dan 'enflasyon' mesajı | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell yaptığı konuşmada; "Enflasyonda bizi yukarı yönlü şaşırttı, daha fazla sürprizle de karşılaşabiliriz" şeklinde değerlendirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Kongre'de yarı yıla ilişkin konuşmasını gerçekleştirdi. Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları şöyle:

Fed enflasyonu geri getirmeye güçlü şekilde bağlı. Fed faiz artırımlarının devam etmesinin uygun olacağını öngörüyor. Gelecekteki faiz artırımlarının hızı gelecek verilere ve ekonomik görünümün gelişimine bağlı olmaya devam edecek. Kararlarımızı toplantıdan toplantıya vereceğiz.

Eğer ABD, tüm Amerikalıların faydalanacağı güçlü bir işgücü piyasası dönemin devam ettirecek ise enflasyonun aşağı getirilmesi zaruri. Mayıs ayı için var olan verilen çekirdek enflasyonun Nisan ayındaki yüzde 4,9 seviyesine olacağını veya hafif şekilde gerileyeceğine işaret ediyorlar. Fed'in odak noktası enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmek ve uzun vadeli enflasyon bekleyişlerini iyi bir şekilde çıpalamak. Son veriler reel GSYH'nın cari çeyrekte toparlandığına, tüketici harcamalarının güçlü olmaya devam ettiğine işaret ediyorlar.

Finansal şartların sıkılaştırılması büyümeyi yavaşlatmaya devam edecek. Fed, düşünceleri konusunda piyasa ile mümkün olduğu kadar açık şekilde iletişime devam edecek. Enflasyon yukarı yönlü olarak şaşırttı ve daha da şaşırtabilir, ancak Fed gelen verilere ve görünümün gelişimine göre buna yanıt vermeye devam edecek. Ekonomi daha sıkı para politikasının üstesinde gelmek için çok güçlü ve iyi konumlanmış durumda.


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