Fed Başkanı Powell'dan 'enflasyon' mesajı | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell'dan 'enflasyon' mesajı
Fed Başkanı Powell, "Olası enflasyon beklenenden daha yüksek ve daha kalıcı olabilir. Enflasyonun Fed'in (yüzde 2) hedefine doğru düşmesini bekliyoruz" şeklinde değelendirdi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Powell’ın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
Toparlanma tamamlanana kadar para politikası destekleyici kalmaya devam edecek
İşcücü piyasasındaki koşullar iyileşmeye devam etti
İstihdamda hala alınacak yol var
Konut piyasası çok güçlü kalmaya devam etti
Toparlanma arttıkça fiyatlarda yukarı yönlü baskı görmeye devam edeceğiz
Ekonominin yeniden açılırken tedarik sıkıntıları arzı baskılayabilir
Olası enflasyon beklenenden daha yüksek ve daha kalıcı olabilir
Enflasyonun Fed'in (yüzde 2) hedefine doğru düşmesini bekliyoruz
Enflasyon çok yüksek seyrederse fed harekete geçecektir
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