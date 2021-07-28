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Fed Başkanı Powell'dan 'enflasyon' mesajı

28.07.2021 - 21:43
Fed Başkanı Powell'dan 'enflasyon' mesajı | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, "Olası enflasyon beklenenden daha yüksek ve daha kalıcı olabilir. Enflasyonun Fed'in (yüzde 2) hedefine doğru düşmesini bekliyoruz" şeklinde değelendirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Powell’ın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Toparlanma tamamlanana kadar para politikası destekleyici kalmaya devam edecek

İşcücü piyasasındaki koşullar iyileşmeye devam etti

İstihdamda hala alınacak yol var

Konut piyasası çok güçlü kalmaya devam etti

Toparlanma arttıkça fiyatlarda yukarı yönlü baskı görmeye devam edeceğiz

Ekonominin yeniden açılırken tedarik sıkıntıları arzı baskılayabilir

Olası enflasyon beklenenden daha yüksek ve daha kalıcı olabilir

Enflasyonun Fed'in (yüzde 2) hedefine doğru düşmesini bekliyoruz

Enflasyon çok yüksek seyrederse fed harekete geçecektir


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