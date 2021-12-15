Fed Başkanı Powell piyasalara ne mesaj verdi? | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, fazi kararı sonrası düzenlediği toplantıda, "Varlık alımlarının azaltılmasında hızı artırmaya karar verdik. Ekonomik kalkınma ve görünüm varlık alımlarının daha hızlı azaltılmasını gerektirdi" şeklinde değerlendirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell faiz kararı sonrası düzenlediği toplantıda şu ifadeleri kullandı:

-FOMC ekonomiye ilişkin değerlendirmelerini güncelledi. Varlık alımlarının azaltılmasında hızı artırmaya karar verdik. Ekonomik kalkınma ve görünüm varlık alımlarının daha hızlı azaltılmasını gerektirdi. Ekonomik aktivite bu yıl güçlü bir hızla büyüme yolunda. Talep çok güçlü olmaya devam ediyor. Son haftalarda artan kovid vakalarında yaşanan artış ve Omicron varyantı görünüm için risk yaratıyor.

-Hızlı ekonomik büyüme beklemeye devam ediyoruz. İyileşen istihdam piyasası şartlarına bağlı olarak ekonomi istihdam hedefine doğru hızlı ilerleme göstermeye devam ediyor. Enflasyon büyük olasılıkla önümüzdeki yıl da yüzde 2 hedefimizin üzerinde kalmaya devam edecek. İş gücü piyasasının iyileşmeye devam etmesini bekliyoruz.

"FİYAT ARTIŞLARI ŞU ANDA GENELE YAYGIN"

-Darboğazlar, arz sıkıntıları büyük ve öngörülenden daha uzun süreli. Fiyat artışları şu anda genele yaygın. Şu ana kadar ücret büyümeleri yüksek enflasyona büyük katkı veren bir faktör değil. Enflasyonun 2022 sonunda yüzde 2'ye yakın seviyelere düşmesini bekliyoruz. Yüksek enflasyonun bir zorluk olduğunu anlıyoruz, fiyat istikrarı hedefini başarmaya bağlıyız. Ekonominin bizim beklentilerimize paralel gelişip gelişmediğini yakından izleyeceğiz.

Tam istihdamın gelecek yıl yakalanacağını düşünüyoruz. Faiz oranlarının maksimum istihdama ulaşana kadar sıfırda kalmasını bekliyoruz. Hiç kimse ekonominin gelecek yıl veya sonrasında nerede olacağını şu anda bilemez. Bilançomuzun genişlemesi durduğunda, hala destekleyici finansal şartlara sahip olmaya devam edeceğiz. Maksimum istihdam geniş bir aralıkta göstergelere bakarak değerlendirdiğimiz bir şey.

"VARLIK ALIMLARI SONA ERDİRİLENE KADAR FAİZ ARTIRIMI OLMAYACAK"

Maksimum istihdama doğru hızla ilerleme sağlamakta olduğumuz görüşündeyim. Finansal şartlar beklentilere paralel değişiyor. Varlık alımları sona erdirilene kadar faiz artırımı olmayacak. Varlık alımlarının azaltılması tamamlanmadan faiz artırmak zorunda kalacağımız bir durum ile karşı karşıya gelmeyi beklemiyoruz. Bilanço konusunda kararımızı önümüzdeki toplantılarda vereceğiz. Şu anda pandemi önceki ekonomik duruma geri dönmüyoruz. Pandemi sonrası iş gücü piyasası farklı olacak. İş gücüne katılım oranı hayal kırıklığı yarattı.

FED İLK FAİZ ARTIRIMINI MAYIS AYINDA YAPABİLİR

Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Fed toplantısı sonrasında açıklanan duyuru metninde, tahvil geri alım programının 15 milyar dolardan 30 milyara dolara çıkması ibaresini okumamızın ardından Fed Başkanı Powell basın toplantısı soru cevap kısmında varlık alım programının bitmesini erkene çekmiş olduklarını ve buna iki toplantı kaldığını belirtti.

Faiz artırımının zamanlamasına ilişkin gelen soruya da halen varlık alırken faiz artırma durumunda olmayacaklarını, faiz artırımına varlık alımları bittikten bir müddet sonra başlayacaklarını belirtti. Fed’in 2022 yılı toplantı tarihlerine baktığımızda ilk iki toplantının 25-26 Ocak ve 15-16 Mart tarihlerinde olduğunu görüyoruz. Üçüncü toplantı olan 3-4 Mayıs tarihine kadar da varlık alım programı tamamlandıktan sonra Fed’in ihtiyacı olan sürenin geçmiş olacağını düşündüğümüzde ve yılın ilk yarısının da nerdeyse tamamlanmış olduğunu hesaba kattığımızda ilk faiz artırımının 4 Mayıs tarihinde açıklanma olasılığının çok yüksek olduğundan bahsedebiliriz.

Bu arada her ne kadar 2022 yılı için Fed üyeleri üç faiz artırımı tahmininde bulunmuş olsalarda da Powell’ın “Bunlar sadece tahminden ibaret. Tahminler bir plan değildir” açıklamasını da not etmekte fayda var. Kaldı ki üç faiz artırım tahmini ardından sert yükseliş gösteren ABD dolar endeksi Powell’ın bu açıklamasının ardından 96.4 gibi toplantı öncesi seviyelere kadar geri çekildi.

Fed toplantısına ilişkin diğer dikkat çekici olan bir konu da geçici olarak nitelendirilen enflasyonun 2022 yılı boyunca Fed’in hedefi olan yüzde 2 üzerinde kalmaya devam edeceği şekilde tahminlerin revize edildiğini söylemesi ve bunun sonucunda da bir politika ayarlaması yapmak durumuna gittiklerini söylemesiydi. Bence Fed’in eleştrilen kredibilitesi, Powell’ın açık yüreklilikle yapmış olduğu bu söylem sonrasında yeniden pozitife çevrilecektir diye düşünüyorum.

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