Fed Başkanı Powell: Hedeflerimizden çok uzağız | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, ekonominin istihdam ve enflasyon hedeflerinden çok uzak olduğunu belirterek, önemli bir ilerlemenin sağlanmasının biraz zaman alabileceğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, ABD Kongresi'nde iki gün sürecek yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumu başladı. Sunumun ilk gününde ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde konuşan Powell, Fed'in maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşma konusunda son derece kararlı olduğunu vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana destek ve istikrar sağlamak, toparlanmanın olabildiğince güçlü olmasını sağlamak ve salgının hanehalkları, işletmeler ve topluluklar üzerindeki kalıcı etkilerini sınırlamak için güçlü adımlar attıklarını dile getiren Powell, "Ekonominin gidişatı önemli ölçüde virüsün seyrine ve yayılmasını kontrol etmek için alınan önlemlere bağlı olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, Kovid-19 vakalarında yaşanan artışın milyonlarca Amerikalı için büyük zorluklara neden olduğunu ve ekonomik faaliyet ile istihdam üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

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"AŞILAMALAR BU YILIN SONLARINDA DAHA NORMAL KOŞULLARA DÖNÜŞ İÇİN UMUT VERİYOR"

Geçen yaz ekonomik faaliyette yaşanan keskin toparlanmanın ardından ivmenin önemli ölçüde yavaşladığına ve vaka sayılarının yeniden artmasıyla en olumsuz etkilenen sektörlerin zayıfladığına işaret eden Powell, "Son haftalarda yeni vakalar ile hastaneye yatışların sayısı düşüyor ve devam eden aşılamalar bu yılın sonlarında daha normal koşullara dönüş için umut veriyor. Bununla birlikte ekonomik toparlanma düzensiz olmaya devam ediyor, tamamlanmaktan uzakta ve önündeki yol oldukça belirsiz." dedi.

Powell, özellikle eğlence ve konaklama dahil olmak üzere insanların bir araya gelmesini gerektiren hizmet sektörlerine yönelik hanehalkı harcamalarının düşük kalmaya devam ettiğini, konut sektörünün ise tamamen toparlanmış durumda olduğunu, yatırım ve imalat üretiminin de arttığını bildirdi.

Fed Başkanı Powell, "Geçen bahardan bu yana ekonomik faaliyetteki genel toparlanma, kısmen birçok hanehalkı, işletme ve topluma temel destek sağlayan benzeri görülmemiş mali ve parasal eylemlerden kaynaklanmaktadır." ifadesini kullandı.

"ENFLASYON, UZUN VADELİ YÜZDE 2 HEDEFİMİZİN ALTINDA KALIYOR"

Genel ekonomik faaliyette olduğu gibi iş gücü piyasasındaki toparlanma hızının da yavaşladığına dikkati çeken Powell, iş gücü piyasasına katılımın özellikle salgın öncesi seviyelerin altında kaldığını dile getirdi.

Powell, bahardan bu yana iş gücü piyasasında ilerleme kaydedilmesine rağmen milyonlarca Amerikalının işsiz kalmaya devam ettiğinin altını çizerek, işsizliğin, düşük ücretli çalışanlar ile Afrikalı Amerikalılar, Hispanikler ve diğer azınlık grupları arasında daha şiddetli olduğunu ifade etti.

Salgının enflasyonu da önemli ölçüde etkilediğine işaret eden Powell, "İlkbahardaki büyük düşüşlerin ardından tüketici fiyatları geçen yılın geri kalanında kısmen toparlandı. Bununla birlikte salgından en olumsuz etkilenen bazı sektörler için fiyatlar özellikle zayıf kalmakta. Genel olarak 12 aylık bazda enflasyon, uzun vadeli yüzde 2 hedefimizin altında kalıyor." diye konuştu.

Powell, gelişmelerin bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha iyi bir görünüme işaret ettiğini belirterek, "Özellikle aşılamalarda devam eden ilerleme, normal aktivitelere dönüşün hızlandırılmasına yardımcı olmalı." dedi.

Para politikasında geçen yıl bazı değişikliklere gittiklerine dikkati çeken Powell, uzun vadeli yüzde 2 enflasyon hedefini değiştirmediklerini, istihdam hedefiyle ilgili olarak ise maksimum istihdamın geniş ve kapsayıcı bir hedef olduğunu vurguladıklarını söyledi. Powell, "Bu değişiklik, yalnızca güçlü bir iş gücü piyasasına yanıt olarak para politikasını sıkılaştırmayacağımız anlamına geliyor." diye konuştu.

Fiyat istikrarı hedefiyle ilgili olarak zaman içinde ortalama yüzde 2 enflasyona ulaşmaya çalışacaklarını belirttiklerini dile getiren Powell, bunun enflasyonun yüzde 2'nin altına düştüğü dönemleri takiben uygun para politikasının bir süre için yüzde 2'nin biraz üzerinde enflasyona ulaşmayı hedefleyeceği anlamına geldiğini ifade etti.

İLETİŞİM VURGUSU

Powell, federal fon oranının mevcut destekleyici hedef aralığını bir süre daha sürdürmenin uygun olacağını düşündüklerini belirterek, bankanın hedefleri doğrultusunda önemli bir ilerleme kaydedilene kadar tahvil alımlarına en azından mevcut hızda devam edeceklerini bildirdi.

Bu alımlarla buna bağlı olarak Fed'in bilançosundaki artışın finansal koşulları önemli ölçüde kolaylaştırdığını ve ekonomiye önemli bir destek sağladığını vurgulayan Powell, "Ekonomi, istihdam ve enflasyon hedeflerimizden çok uzak ve önemli bir ilerlemenin elde edilmesi muhtemelen biraz zaman alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, bankanın hedeflerine yönelik ilerlemesine ilişkin değerlendirmeler ve tahvil alım hızındaki herhangi bir değişiklikten önce açık bir iletişim kuracaklarını belirterek, "Ekonomiyi desteklemek ve bu zor dönemde toparlanmanın mümkün olduğunca sağlam olmasını sağlamak için tüm araçlarımızı kullanmaya kararlıyız." dedi.

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