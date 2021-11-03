  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Fed Başkanı Powell: Faiz artışında sabırlı olacağız
‹ Önceki Haber Fed faiz kararını açıkladı Fed faiz kararını açıkladı Sonraki Haber › Fed'in kritik kararı sonrası piyasalarda ilk tepki! Fed'in kritik kararı sonrası piyasalarda ilk tepki!

Fed Başkanı Powell: Faiz artışında sabırlı olacağız

03.11.2021 - 22:27
Fed Başkanı Powell: Faiz artışında sabırlı olacağız | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, "Faizler konusunda sabırlı olabileceğimizi düşünüyoruz" şeklinde belirtirken; enflasyondaki gelişmelere bir yanıt vermek gerekirse bunu yapmaktan çekinmeyeceklerini ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından notlar;

* Para politikası kararımıza değineceğim. Ekonomik aktivite genişledi. Aşılama tarafındaki gelişmeleri yansıtıyor. Risklere karşı dikkatliyiz. Risklere karşı dikkatli olmaya devam ediyoruz. 

* Reel GSYH büyüme oranı kayda değer şekilde yavaşladı. Covıd toparlanmayı uzaklaştırmakta. Talep çok güçlü, covıd geriledikçe ekonomik toparlanma bu çeyrekte toparlanacak. 

"ENFLASYON YÜZDE 2 HEDEFİNİN ÜZERİNDE DEVAM EDİYOR"

* Bu yıl güçlü ekonomik büyüme bekliyoruz. İstihdamda iyileşme hızı yavaşladı. İstihdam artışında yavaşlama belirli sektörlerde yoğunlaştı. İşverenler açık iş pozisyonlarını doldurmakta zorluklar yaşıyorlar.

* Darboğazlar beklenenden daha uzun sürecek. Darboğazlar arzın talebi nasıl yanıt vereceğini etkiliyorlar. Enflasyon yüzde 2 hedefinin üzerinde devam ediyor. Yüksek enflasyonu yönlendiren faktörler Covid ile ilişkili faktörlerle bağlantılı. 

* Yüksek enflasyonun aileler için yarattığı zorlukları anlıyoruz. Bizim araçlarımız arz sıkıntılarını hafifletemez ekonomimizin arz ve talep dengesizliklerini düzelteceğini ve enflasyonun gerileyeceğini düşünüyoruz. Enflasyonun ekonomi düzeldikçe yüzde 2 hedefine doğru düşeceğine inanıyoruz.

"VARLIK ALIMLARI GELECEK YILIN ORTASINA KADAR SONA ERECEK"

* Global tedarik zincirleri normale dönecek, ancak bunun zamanlaması belirsiz. Arz konularının geleceğinin enflasyona etkisini öngörmek zor. Eğer enflasyonun ısrarcı şekilde bizim istediğimiz seviyelerin ötesine gittiğinin işaretlerini görürsek, politikada ayarlamalar yapacak. Varlık alımları gelecek yılın ortasına kadar sona erecek.

* Bilançomuz büyümeyi durdurduktan sonra da elimizde tutacağımız varlıklar finansal şartları destekleyecek. Bugün kararlaştırdığımız varlık alım azaltımı para politikası konusunda herhangi bir doğrudan sinyal vermiyor. Varlık azaltımı faizler konusunda herhangi bir işaret vermiyor.

"ENFLASYON ARZ DARBOĞAZLARI VE GÜÇLÜ TALEP KAYNAKLI"

* Enflasyonun gelecek yıl ikinci veya üçüncü çeyrekte ayağı gelmesinin bekliyoruz. Faizler konusunda sabırlı olabileceğimizi düşünüyoruz. Temel beklentimiz tedarik zinciri sorunlarının gelecek yıl da devam edeceği yönünde. Eğer enflasyondaki gelişmelere bir yanıt vermek gerekir ise bunu yapmaktan çekinmeyiz.

* Ekonominin nasıl geliştiğini dikkatli şekilde izliyoruz, buna göre kendimizi ayarlayacağız. Ücretlerde sorun yaratıcı bir artış görmüyoruz. Ücretlerin enflasyon ve verimliliğin üzerinde artabileceği konusunda şu anda kanıt görmüyoruz.

* Şu anda yaşamakta olduğumuz enflasyon sıkı iş gücü piyasası kaynaklı değil. Şu anda görmekte olduğumuz enflasyon arz darboğazları ve güçlü talep kaynaklı. Yüksek enflasyonun ısrarcı olduğunu görüyoruz, bu riski düzeltmek için hazır olmalıyız.

"ORTA VADEDE ENFLASYON FED'İN İŞİ"

* Eğer varlık azaltım planından ayrılma ihtiyacı görürsek şeffaf olacağız. Eğer varlık alım hızını değiştirmek zorunda kalırsak piyasaları şaşırtmayacağız, sürpriz yapmayacağız. Orta vadede enflasyon Fed'in işi. 

* Enflasyonun şu anda görmekte olduğumuz seviyesi fiyat istikrarı ile tam tutarlı değil. Enflasyon kontrol altına almak için uygun olduğunda araçlarımızı kullanacağız. Faizleri artırmak için iyi bir zaman değil, çünkü işgücü piyasasına daha da iyileşmesi için zaman vermek istiyoruz.

* Yüksek enflasyonun kalıcı bir durum haline gelmemesi için tüm araçlarımızı kullanacağız. Elimizde yüksek enflasyon var ve bunu istihdam hedeflerimiz ile dengelemeliyiz. Karmaşık, çetrefilli bir durumdayız. Maksimum istihdama ulaştığımızda, faiz artırımı için enflasyon testinin karşılandığını görmemiz çok olası.

"FAİZ ARTIRIM TESTİNİ BUGÜNDEN DEĞERLENDİRMİYORUZ"

* Yılın ilk yarısında daha çok netleşmeye ulaşmış olmayı umuyoruz. İstihdam hedefimize ulaştığımızda enflasyon testinin karşılanıp karşılanmadığında bakacağız. Faiz artırımı için testler yerine gelmedi, çünkü maksimum istihdam seviyesinde değiliz. 

* Faiz artırım testini bugünden değerlendirmiyoruz. Faiz artırım testi istihdam hedefini net bir şekilde karşılamadı. 

* Çok fazla ölçüme bakıyoruz, çok sıkı bir iş gücü piyasasındayız. Burada konu, iş gücü piyasasında sıkılığın ne kadar süreceği. Şu anda yüksek enflasyona yönelmiş bir risk var, bizim için sabırlı olmak uygun. Eğer adım atmamız gerekir ise buna hazır olmaya ihtiyacımız var. 

"ŞU AN FAİZLERİ ARTIRMA ZAMANI DEĞİL"

* İstihdam ve enflasyon konusunda sabırlı olmak uygun, zamanın bize daha fazla şey söyleyeceğini düşünüyoruz. Şu an faizleri artırma zamanı değil. 

* Eğer faizleri artırmamız gerekir ise sabırlı olacağız, ancak gerekli adımı atmaktan çekinmeyeceğiz.

 "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

* İklim değişikliği ekonomimizi nasıl etkiliyor bunun araştırmasını yapıyoruz. İklim değişikliği ile ilişkili riskler konusunda üzerimize düşeni yapacağız.

* Amerikan halkının onların çıkarları için çalışacağımıza her zaman güvenmelerini istiyoruz.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.547 Değişim: 0,00% Hacim : 29.867 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.492 03.11.2021 Yüksek 1.547
Açılış: 1.533
9,6450 Değişim: 0,04%
Düşük 9,6257 04.11.2021 Yüksek 9,6488
Açılış: 9,6407
11,1974 Değişim: -0,03%
Düşük 11,1804 04.11.2021 Yüksek 11,2330
Açılış: 11,2006
550,22 Değişim: 0,32%
Düşük 547,75 04.11.2021 Yüksek 551,36
Açılış: 548,49
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.