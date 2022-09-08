Fed Başkanı Powell: Enflasyon düşürmeye güçlü şekilde bağlıyız | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell: Enflasyon düşürmeye güçlü şekilde bağlıyız
Fed Başkanı Powell yaptığı konuşmada, "Covid olmasaydı bu kadar yüksek enflasyon olmazdı, enflasyon düşürmeye güçlü şekilde bağlıyız" değerlendirmesinde bulundu.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamada öne çıkanlar şöyle:
Covid olmasaydı bu kadar yüksek enflasyon olmazdı
Pandemi iş gücü boyutunda azalmaya katıda bulundu
Enflasyon düşürmeye güçlü şekilde bağlıyız
Yalnızca görevlerimize odaklandık
Enflasyon beklentilerinin iyi çıpalanması çok önemli
Politik değerlendirmelerden etkilenmeyeceğiz
EKONOMİYİ TEŞVİK EDİYORUZ
Hala ekonomiyi teşvik ediyoruz
Para arzı ile enflasyon ilişkisi istikrarsız
Para politikası kuralları Fed'in politika düşüncesinde önemli
Büyüme trendinin düştüğü yaygın olarak kabul ediliyor, nominal gelirin hedefleme çerçevesine dahil olması zor
Orta vadede her iki görevi de başarabiliriz
Merkez bankasının dijital parası konusunda bir karar yok
Değerlendirme süreci biraz zaman alacak
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