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Fed Başkanı Powell: Enflasyon düşürmeye güçlü şekilde bağlıyız

08.09.2022 - 16:30 | Son Güncelleme :
Fed Başkanı Powell: Enflasyon düşürmeye güçlü şekilde bağlıyız | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell yaptığı konuşmada, "Covid olmasaydı bu kadar yüksek enflasyon olmazdı, enflasyon düşürmeye güçlü şekilde bağlıyız" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamada öne çıkanlar şöyle:

Covid olmasaydı bu kadar yüksek enflasyon olmazdı

Pandemi iş gücü boyutunda azalmaya katıda bulundu

Enflasyon düşürmeye güçlü şekilde bağlıyız

Yalnızca görevlerimize odaklandık

Enflasyon beklentilerinin iyi çıpalanması çok önemli

Politik değerlendirmelerden etkilenmeyeceğiz

EKONOMİYİ TEŞVİK EDİYORUZ

Hala ekonomiyi teşvik ediyoruz

Para arzı ile enflasyon ilişkisi istikrarsız

Para politikası kuralları Fed'in politika düşüncesinde önemli

Büyüme trendinin düştüğü yaygın olarak kabul ediliyor, nominal gelirin hedefleme çerçevesine dahil olması zor

Orta vadede her iki görevi de başarabiliriz

Merkez bankasının dijital parası konusunda bir karar yok

Değerlendirme süreci biraz zaman alacak


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