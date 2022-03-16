Fed 24 ay sonra faizi değiştirdi | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Banka buna göre, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak; yüzde 0.25 – yüzde 0.50 aralığına yükseltti.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Bu kararla birlikte Fed 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmiş oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) beklendiği gibi politika faizini yükseltti. Böylelikle Fed, Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışı kararı vererek politika faizini 25 baz puan artırdı ve yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

ARTIRIMLARA DEVAM EDİLECEK

Komite açıklamasında, "Hedef faiz aralığında artırımların devam etmesinin uygun olacağı öngörüldü" ifadeleri kullanılırken, Komite'nin maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedeflerine uzun vadede ulaşmayı da içeren hedeflerine ulaşmasını engelleyecek risklerin gelişmesi halinde Fed'in duruşunu ayarlamaya hazır olduğu vurgulandı.

BİLANÇOSUNU AZALTACAK

Açıklamada, Fed'in 9 trilyon dolara ulaşan bilançosunu azaltmaya "önümüzdeki toplantıda" başlamayı beklediği de vurgulandı.

İŞSİZLİK TAHMİNLERİ DEĞİŞMEDİ

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri bu yıl ve gelecek yıl için işsizlik oranı beklentilerini değiştirmediler.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, işsizlik oranı tahmini bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 3,5 olarak kaldı. 2024 yılı için beklenti yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya çıkarılırken, uzun dönem işsizlik tahmini yüzde 4,0 olarak bırakıldı.

ABD'de Şubat ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 3,8 seviyesinde açıklandı. İşsizlik oranı COVİD-19'un etkilerinin zirve yaptığı 2020 Nisan ayında yüzde 14,7 ile tarihi zirvesini görmüştü.

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.