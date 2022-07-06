Faturalı hatlara geçiş hızlandı | Ekonomi Haberleri

Vodafone Red’in, geçen bir yılının değerlendirildiği İzmir’de düzenlenen toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, kullanıcıların son dönemde enflasyon etkileri de göz önünde bulundurulduğunda kendi tarifelerinde kalmayı tercih ettiklerini belirtti.

Hürriyet gazetesinden Gamze Şener'in haberine göre; İngiltere’de Vodafone’un da aralarında bulunduğu, Three, Talk Talk gibi bazı telekomünikasyon şirketleri yaşam maliyetinin artması nedeniyle geçtiğimiz günlerde faturalarını ödeyemeyen kullanıcılarını cezalandırmak yerine, daha ucuz anlaşmalara geçilmesi için anlaştığını duyurmuştu. Şahin, Türkiye özelinde yaptığı değerlendirmede, “Fatura ödemelerinde gözlemlediğimiz bir değişiklik yok, müşterilerimiz daha fazla faturalıya geçmeyi başladı. Turist kullanımında da artış görüyoruz” bilgisini verdi.

‘YEREL HİZMETLER ARTACAK’

Toplam faturalı müşterilerin yaklaşık yüzde 50’sinin Red’li olduğunu, yeni gelen kullanıcıların yaklaşık yarısının Red’i seçtiğini belirten Şahin, fiyat ayarlaması yapılan müşterilerin yeni müşteriler ya da kontratı biten müşteriler olduğunu söyledi. Bu durumlarda yapılan fiyat ayarlamasının ise enflasyonun altında olduğuna dikkat çeken Vodafone’un davetlisi olarak gittiğimiz İzmir’de değerlendirmeler yapan Meltem Bakiler Şahin, “Önümüzdeki dönemde Red’de bölgesel ve yerel hizmetleri daha çok görebilirsiniz” dedi. Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Red müşterileri son bir yılda 2 milyar GB mobil internet kullandı. 2 yıl öncesine göre internet kullanımı ise 2.5 kat arttı. Ekim 2021’de Red ayrıcalıklarına katılan Martı’yla bugüne kadar 109 bin abone, toplam 13 bin saat ücretsiz sürüş yaparak, dünyanın çevresini yaklaşık 6 kez dönecek kadar yol kat etti. Martı’daki kullanım oranının ulaştığı yüksek seviye, bizi gelecekte başka start-upl’larla da işbirliği yapma yönünde cesaretlendirdi. Önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizden biri de Red’de bölgesel ve yerel hizmetlere daha çok yer vermek.”

‘ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYORUZ’

HER müşteriye kişiselleştirilmiş ve tutarlı deneyim sunmaya dikkat ettiklerini belirten Meltem Bakiler Şahin, “Bireylerin dijitalleşmesinde Vodafone Red markamız önemli rol oynuyor. Vodafone Red, sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Bu ayrıcalıklarla ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyoruz. Vodafone Red müşterilerimize son 1 yılda yaklaşık 528 milyon TL’lik ayrıcalık sağladık. Yaptığımız araştırmalara göre, pandemi sonrası müşteriler kendilerini daha değerli hissetmek ve kullandıkları markanın yanlarında olduğunu bilmek istiyor. Diğer yandan, akıllı harcama yaptığını bilmek de müşterilerimiz için çok önemli. Bu doğrultuda, markaların bireylerin günlük ihtiyaç alanlarını adresleyen faydalar ve anlık kazanımlar sunması önem kazanıyor. Biz de pandemi sonrası müşterilerimizin bu içgörülerine göre Red dünyamızı baştan aşağı yeniledik ve yeni marka söylemimizi ‘Vodafone Red Ayrıcalıklarla Dolu’ olarak belirledik” dedi.

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