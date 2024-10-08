Fahiş zam yapanlara 1.3 milyar TL ceza... Haksız fiyat artışına denetim sıkılaştı   

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Ticaret Bakanlığı’nın fahiş fiyat artışlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği denetimler kapsamında, idari para cezası kesilen işletmelerin sayısı belirgin şekilde arttı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, fahiş fiyat artışlarının önlenmesine yönelik denetimler sonucunda bu yılın ilk 9 ayında 153 bin 63 işletmeye 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası uygulandığı belirtildi. Geçen yıl ise 170 bin 207 işletmenin denetlenmiş ve 48 bin 628 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 1.5 milyar lira (1 milyar 498 milyon TL) idari para cezası uygulanmıştı.

Açıklamasında, geçen yıl Rekabet Kurulu’nun soruşturma yaptığı 166 firmaya da toplam 2.7 milyar lira idari para cezası kesildiğini belirten bakanlık, “Rekabet Kurulu 2024 yılının ilk 9 ayında 147 firmaya 4 milyar 848 milyon lira idari para cezası uyguladı” ifadelerine yer verdi.

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Böylece, bu yılın ilk 9 ayında kesilen fahiş fiyat cezaları, geçen yılın tamamını sollamış oldu.

100 BİN TL-1 MİLYON TL ARASINDA CEZA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 81 ilde gerçekleştirilen rutin denetimler sonucu fahiş fiyat artışı tespit edilirse, çeşitli kriterler baz alınarak 100 bin lira ile 1 milyon lira arasında idari para cezaları uygulanıyor.

Açıklamada, “Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın beslenme, sağlıklı yaşama, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde olası fahiş fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerine karşı azami şekilde denetimler yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

ZAMLA BERABER DENETİM DE ARTTI

Son dönemde özellikle marketlerde yapılan fiyatlandırmalarla ilgili kamuoyuna yansıyan şikâyetler doğrultusunda denetimlerin sıklaştırıldığına dikkat çekilen açıklamada, denetimlerde, halkın en temel ihtiyaçlarını karşıladığı bu işletmelerde haksız fiyat artışlarının yaşandığına dair tespitlerin yapıldığı vurgulandı. Açıklamada, bakanlığın, söz konusu durumun önüne geçmek için denetimlerini yoğunlaştırdığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Bakanlığımız, piyasadaki fiyat dengesini korumak ve vatandaşlarımızın mağdur olmasını engellemek amacıyla, temel tüketim ürünlerinde yapılan her türlü fiyat artışını titizlikle inceliyor. Bu kapsamda, Ticaret il müdürlükleri denetim ekipleri özellikle halkın vazgeçilmez ihtiyaçlarının satıldığı marketlerde kontrollerini daha da artırmış bulunuyor. Hem vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini sağlamak için mücadele kararlılığımızı sürdürüyoruz.”

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EKMEKTE RESMİ TARİFE DIŞINDA FİYAT ARTIRANA UYARI

Son günlerde ekmek fiyatlarına yönelik resmi bir zam yapılmadığı halde bazı fırıncıların maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek zamma gittiği görülmüştü. Bu kapsamda, İstanbul’da 10 lira olması gereken ekmek fiyatlarının bazı ilçelerde 12 liraya yükseldiği tespit edilmişti.

Ticaret Bakanlığı’ndan gelen bir açıklama da ekmek fiyatlarına yönelik oldu. Fiyat tarifelerinin ‘ekmeğin azami satış fiyatı üzerinden belirlendiğine’ ve bu tarifeler üzerinde yapılan fiyatlandırmalar konusunda şikâyetler alındığında da gerekli denetimlerin yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

“81 ilimizde ekmek fiyat tarifesini aşan uygulamalar neticesinde, ekmek satışı yapan iş yerlerine 100 bin liradan 1 milyon liraya varan tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda herhangi bir haksız kazanç veya fırsatçılığa müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizmek isteriz.”