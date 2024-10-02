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Eylül'de ihracat 22,7 milyar dolara ulaştı

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#Dış Ticaret#Ömer Bolat#İhracat
Eylülde ihracat 22,7 milyar dolara ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 11:16

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret verilerini paylaştı. Bakan Bolat'ın açıklamalarına göre Eylül ayında ihracat 22,7 milyar dolara ulaştı. İthalat ise azalışını sürdü

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Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

Eylül ayında da dış ticaretimizde dengelenmenin devam ettiğini görüyoruz. Eylül'de ihracat 22,7 milyar dolara ulaştı. Takvim etkisi bazen olumlu bazen olumsuz katkı yapabiliyor. Cuma günleri bizim yaklaşık 2,3-2,4 milyar dolar civarında ihracat yapabiliyoruz. İhracatımızın en az olduğu günler Cumartesi günü, Pazar günü pek olmuyor. 600 milyon dolar ihracat artışını sizlere müjdelemiş olacaktık. Baktığımızda altın ihracatında yüzde 66'lık gerileme söz konusu. Altın ve enerjiyi çıkardığımızda ihracatımızdaki artış yüzde 3,3. 20.8 milyar dolara ulaşmış oldu. Hamdolsun son 14 ayın içinde 9 ay aylık ihracat rekorları kırdık. İthalat Eylül'de azalma trendi devam etti, 27,1 milyar dolarlık ithalat yaptık. İthalata baktığımızda geçen yılın ikinci çeyreğine göre bu yılın üçüncü çeyreğinde 6 milyar dolarlık ithalat azalması söz konusu. Dış ticaret açığı 5.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalatın ihracatı karşılama oranı Eylül'de %79,2'ye yükseldi.

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#Dış Ticaret#Ömer Bolat#İhracat

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