Evergrande'nin elektrikli otomobil hisseleri uyarıyla sert geriledi | Ekonomi Haberleri

Borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande'nin elektrikli otomobil biriminin hisseleri, hızlı bir şekilde nakit enjekte edilmediği sürece belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunduktan ve RMB hisse ihracından vazgeçtiğini açıklamasından sonra bugün yüzde 26 geriledi.

Cuma günü piyasa kapanışının ardından gelen uyarı, Evergrand'deki likidite krizinin şirketin başka birimlerini de olumsuz etkilediğinin en açık işareti olarak görüldü.

Elektrikli otomobil birimi China Evergrande New Energy Vehicle Group hisseleri 1.66 Hong Kong dolarına kadar düştükten sonra kayıplarını yüzde 2.2'ye azalttı.

Evergrande hisseleri ise yüzde 5 artışla geçen hafta kaydettiği on yılın en düşük seviyesi yakınında sabit kalırken, Evergrande dolar tahvilleri yatırımcılar tarafından sıkıntılı olarak tabir edilen seviyelerdeydi.

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Evergrande, geçen hafta dolar tahvilinin son ödeme tarihini kaçırdı. Şirketin geri ödeme konusunda sessiz kalması, 30 günlük ödemesiz dönem sona erdiğinde uluslararası yatırımcıların büyük kayıplarla karşılaşma olasılığını gündeme getirdi.

Evergrande'nin borçlarını geri ödeyememesi nedeniyle küresel bir kriz yaşanacağı endişeleri bir miktar azalmış olsa da şirket borçlanma piyasalarındaki bir sonraki büyük sınavını 29 Eylül'de verecek.

Şirketin Mart 2024 vadeli yüzde 9.5'lik dolar cinsi tahvil için 47.5 milyon dolar değerinde kupon ödemesi yapması gerekecek.

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