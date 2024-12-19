Evde 2023 satışı aşıldı: 1.4 milyona koşuyor

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Türkiye genelinde kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63.6 oranında artışla 153 bin 14 adet konut satışı gerçekleşti. Satışlar, ekim ayına göre yüzde 7.3’lük bir düşüş göstermiş olsa da, Kasım 2021’den sonra ‘tarihin en yüksek ikinci kasım ayı satışı’ yaşanmış oldu. Kasım ayı verileriyle birlikte 2024 yılının 11 aylık döneminde toplam 1 milyon 265 bin 388 adet konut satıldı. Buna göre 11 ayda satılan konut adedi, 2023 yılının tamamında yapılan 1 milyon 225 bin 926 adetlik satışı da geçmiş oldu. Sektör temsilcilerine göre; yılın tamamında yapılan satışlar 1.4 milyon seviyesine ulaşacak.

KREDİLİ SATIŞLAR 17 AYIN ZİRVESİNDE

Bankaların konut kredisi faiz oranlarında sınırlı da olsa düşüş yapması kredili satışlara olumlu yansıdı. Kasım ayında banka kredili konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 315.7 oranında artarak 21 bin 804 oldu. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 14.2’ye kadar çıktı. Bu oran, ‘Haziran 2023’ten sonraki en yüksek kredili satış payı’ olarak kayıtlara geçti. Peşin ve senet gibi diğer satışlar ise kasımda yüzde 48.6 artarak 131 bin 210 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85.8 olarak gerçekleşti.

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Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 61.7 oranında artarak 49 bin 274 olurken, ikinci el konut satışları aynı dönemde yüzde 64.6 artarak 103 bin 740 oldu. Sıfır konutun payı yüzde 32.2, ikinci el satışın payı da yüzde 67.8 olarak açıklandı.

YABANCININ PAYI YÜZDE 1.4

Türkiye’deki fiyatlar ve bürokrasi nedeniyle yabancı alıcılar başka ülkelere yöneldi ve yabancıya satışta gerileme kasımda da devam etti. Yabancılara yapılan konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.2 azalarak 2 bin 151 oldu. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1.4 olarak gerçekleşti.

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Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 780 ile İstanbul, 752 ile Antalya ve 191 ile Mersin oldu. Kasım ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 421 ile Rusya, 200 ile İran ve 160 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35.1 azalarak 21 bin 363 oldu.