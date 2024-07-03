  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Ev ve iş yeri kira zamları belli oldu
‹ Önceki Haber Enflasyon oranı belli oldu... Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı Enflasyon oranı belli oldu... Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı Sonraki Haber › Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiriyor! İşte kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiriyor! İşte kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar

Ev ve iş yeri kira zamları belli oldu

03.07.2024 - 10:09 | Son Güncelleme :
Ev ve iş yeri kira zamları belli oldu | Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında enflasyon yüzde 1.64 oldu. Kira artış oranı ise yüzde 65.07 olarak belirlendi.

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 1.64 yıllık yüzde 71.60 oldu.

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 65.07 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 65.07 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 62.51 olmuştu.

Haberin Devamı

SÖZLEŞME YENİLEME DÖNEMİ BEKLENECEK

Zam sınırının sona ermesi tüm ev sahiplerinin temmuzda zam yapacağı anlamına gelmiyor. Kiraya zam yılda bir kez ve sözleşme yenileme döneminde yapılıyor. Söz gelimi kira sözleşme yenileme dönemi ocak ayı olan kiracı için, temmuzda artış yapılmayacak, ocak ayı beklenecek. O tarihte TÜİK’in açıkladığı TÜFE 12 ay ortalamasına göre artışa gidecek. Önemli bir husus da şu; açıklanan oran tavan artış anlamına geliyor. Ev sahibi dilerse bunun altında bir rakam belirleyebilir, ancak üzerine çıkamaz.

Ev sahipleri yasal oranı yetersiz buluyorsa, hukuki yollara başvurabilir. 5 yılı dolduran kiracılar için kira tespit davası, daha yeni kiracılar için ‘öngörülemeyen bir gerekçe’ varsa kira uyarlama davası açılabilir. Ancak her iki dava için önce arabulucuya gidilmesi yasal zorunluluk. 

TALEP ARTARKEN YENİ ARZ GELMİYOR

Zam sınırının sona erdiği tarih öğrencilerin ev aradığı, taşınma ve evlenmelerin arttığı döneme denk geliyor. Bu nedenle talep artışına bağlı kira rakamlarında yükselme bekleniyor. Zam sınırının kira sorununu çözmediğini, aksine ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarının zirve yaptığını belirten uzmanlar ‘arz’ uyarısında bulunuyor. Ev sahipliği oranı düşerken kiracıların arttığını, buna karşın kiraya vermek için ev alan yatırımcıların azaldığını ifade eden uzmanlar, azalan arz ile kira rakamlarının daha çok yükseleceğini dile getiriyor. (Gülistan Alagöz)


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.562 Değişim: 1,11% Hacim : 32.259 Mio.TL Son veri saati : 11:26
Düşük 10.495 03.07.2024 Yüksek 10.629
Açılış: 10.495
32,5713 Değişim: 0,17%
Düşük 32,4543 03.07.2024 Yüksek 32,6381
Açılış: 32,515
35,0515 Değişim: 0,22%
Düşük 34,8897 03.07.2024 Yüksek 35,1707
Açılış: 34,9734
2.457,47 Değişim: 0,90%
Düşük 2.432,22 03.07.2024 Yüksek 2.459,19
Açılış: 2.435,65
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.