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Ev içi şiddete karşı mücadele

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#Sabancı Üniversitesi#BADV Projesi#TÜSİAD
Ev içi şiddete karşı mücadele
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 04:00

Entegre lojistik hizmetler sunan Solmaz, İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violence-BADV) Projesi kapsamında 25 Kasım haftasında eğitim süreci başlattı. Solmaz Yönetim Direktörü Billur Barlın iş dünyasının ev içi şiddetle ilgili sorumluluk almasını bugün bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluk olarak görmek gerektiğine dikkat çekerek Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı (BADV) Projesi’ne şirket olarak 2023 yılında dahil olduklarını söyledi.

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Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun yürütücüsü olduğu BADV Projesi paydaşlarının Sabancı Vakfı, UNFPA Türkiye ve TÜSİAD’ın olduğunu hatırlatan Barlın şunları söyledi:

HER YIL 10-15 ŞİRKET KATILIYOR

“Bütün amaç aslında ev içinde yaşanabilecek şiddete karşı iş dünyası, özel sektör nasıl önemler alabilir ya da böyle bir şiddet vakası olduğunda kendi çalışanına neler sunabilir ve bu farkındalığı nasıl artırabiliriz sorularına cevaplar bulmak. Her yıl 10-15 şirket projeye katılıyor ve eğitime tabii tutuluyor ve sonrasında ev içi şiddetle mücadele politikalarını hazırlıyorlar. Biz de şirket olarak şiddete uğrayan çalışanlar için kendi politikamızı hazırladık. 25 Kasım haftasında da bu hazırlamış olduğumuz politikaların, eğitime katılan çalışanlarımız tarafından tüm çalışanlara aktarılabilmesi için eğitim planlamalarımızı gerçekleştirdik.

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TKDF İLE PROTOKOL

Böylece şiddete uğrayan herkes ne yapması gerektiğini bilecek. Ayrıca, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile yaptığımız protokolle de ihbar hattı devreye girecek. Bir çalışanımız ben şiddete uğradığım dediğinde TKDF’den psikolojik destek ya da mevzuat desteği alabilecek.”

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#Sabancı Üniversitesi#BADV Projesi#TÜSİAD

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