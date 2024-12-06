Ev içi şiddete karşı mücadele

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Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun yürütücüsü olduğu BADV Projesi paydaşlarının Sabancı Vakfı, UNFPA Türkiye ve TÜSİAD’ın olduğunu hatırlatan Barlın şunları söyledi:

HER YIL 10-15 ŞİRKET KATILIYOR

“Bütün amaç aslında ev içinde yaşanabilecek şiddete karşı iş dünyası, özel sektör nasıl önemler alabilir ya da böyle bir şiddet vakası olduğunda kendi çalışanına neler sunabilir ve bu farkındalığı nasıl artırabiliriz sorularına cevaplar bulmak. Her yıl 10-15 şirket projeye katılıyor ve eğitime tabii tutuluyor ve sonrasında ev içi şiddetle mücadele politikalarını hazırlıyorlar. Biz de şirket olarak şiddete uğrayan çalışanlar için kendi politikamızı hazırladık. 25 Kasım haftasında da bu hazırlamış olduğumuz politikaların, eğitime katılan çalışanlarımız tarafından tüm çalışanlara aktarılabilmesi için eğitim planlamalarımızı gerçekleştirdik.

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TKDF İLE PROTOKOL

Böylece şiddete uğrayan herkes ne yapması gerektiğini bilecek. Ayrıca, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile yaptığımız protokolle de ihbar hattı devreye girecek. Bir çalışanımız ben şiddete uğradığım dediğinde TKDF’den psikolojik destek ya da mevzuat desteği alabilecek.”