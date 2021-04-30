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Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yükseldi

30.04.2021 - 13:47
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yükseldi | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 1,6 seviyesine yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin nisan ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü veriler ile AB ve Euro Bölgesi işsizlik oranlarını yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde martta yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 1,6'ya çıktı.

Euro Bölgesi'nde nisan ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 10,3 ile enerjide gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,9 ile hizmetler, yüzde 0,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflasyon, nisan ayında Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 1,7, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde 1,9 olarak tahmin edildi.

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İŞSİZLİK AZALDI

AB'de şubat ayında yüzde 7,4 seviyesinde olan işsizlik, martta yüzde 7,3'e geriledi. Euro Bölgesi'nde de şubat ayında yüzde 8,2 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, mart ayında yüzde 8,1'e indi.

İşsizlik, geçen yılın mart ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 7,1, AB'de ise yüzde 6,4 seviyesinde belirlenmişti. Mart ayında işsizlik İspanya'da yüzde 15,3, İtalya'da yüzde 10,1, Fransa'da yüzde 7,9 ve Almanya'da yüzde 4,5 olarak ölçüldü. AB'de işsiz sayısı martta 15 milyon 520 bin olurken, bunun 13 milyon 166 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Martta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 951 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 373 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 17,1 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 17,2 olarak ölçüldü.


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