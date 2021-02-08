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Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni geriledi

08.02.2021 - 14:28
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni geriledi | Ekonomi Haberleri

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasında sıkılaştırılan kısıtlamaların ekonomiye etkileri Euro Bölgesi'nde yatırımcı güvenini olumsuz etkiledi.

 

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, ocakta 1,3 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 1,5 puanlık azalışla eksi 0,2 puana düştü. Beklenti, endeksin 1,9 puana yükselmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 33,5 puandan 31,5 puana geriledi. Mevcut Durum Endeksi de eksi 26,5 puandan eksi 27,5 puana düştü.

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Sentix’in açıklamasında, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemeye yönelik kapsamlı kısıtlamaların Euro Bölgesi'nin ekonomisinde iz bıraktığı vurgulanarak, salgında mücadelede Avrupa Birliği’nin (AB) aşılamada stratejisinin yavaş ilerlemesinin de ekonomideki toparlanmayı yavaşlattığına işaret edildi.

Açıklamada, “Bu gelişmelerle AB ekonomisi, şubatta toparlanma sürecini devam ettiren dünyanın diğer bölgeleri ile temasını kaybediyor.” ifadesine yer verildi. Yatırımcı güveni anketi, 4-6 Şubat’ta, 1.252 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.


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