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Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 3 yılın zirvesinde

10.05.2021 - 13:50
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 3 yılın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, nisan ayında 13,1 puan iken bu ay 21 puana yükseldi.

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, ekonomide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu resesyonun geride kaldığı beklentisiyle on üç yılın en yüksek seviyesine çıktı. Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, nisanda 13,1 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 7,9 puanlık artışla 21 puana yükselerek, Mart 2018’den beri en yüksek seviyesine çıktı. Beklenti, endeksin 14 puana yükselmesi yönündeydi.

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Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi, ekonomik durumun iyileşmesi ve aşıların Kovid-19’a karşı etkili koruma umutlarını artırmasıyla 34,8 puandan 36,8 puana yükseldi. Mevcut Durum Endeksi de eksi 6,5 puandan 6,3 puana çıkarak, Mart 2020’den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Sentix’in açıklamasında, Euro Bölgesi’nde ekonomik toparlanmanın devam ettiği vurgulanarak, “Kovid-19 salgın krizinin neden olduğu resesyon aşıldı.” ifadesi kullanıldı. Yatırımcı güveni anketi, 6-8 Mayıs’ta, 1.204 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.


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