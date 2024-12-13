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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi değişmedi

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#Euro Bölgesi#Sanayi#Veri
Euro Bölgesinde sanayi üretimi değişmedi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 14:08

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ekimde sabit kaldı.

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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya göre değişmedi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ekimde, eylüle göre sabit kalırken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 düştü.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi sanayi üretiminin aylık değişmeyeceği, yıllık yüzde 1,9 azalacağı yönündeydi.

AB'de ise sanayi üretimi, ekimde aylık bazda yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda yüzde 0,8 azaldı.

Ekimde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış, yüzde 5,7 ile İrlanda, yüzde 5,4 ile Danimarka ve yüzde 3,5 ile Polonya'da oldu.

En fazla düşüş ise yüzde 7,5 ile Litvanya, yüzde 6,2 ile Belçika ve yüzde 3,9 ile Hırvatistan'da gerçekleşti.

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Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış, yüzde 15,2 ile İrlanda, yüzde 8,6 ile Danimarka ve yüzde 6,2 ile Malta'da ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 7,9 ile Belçika, yüzde 4,9 ile Almanya ve yüzde 3,6 ile İtalya'da belirlendi.

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#Euro Bölgesi#Sanayi#Veri

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