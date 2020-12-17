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Euro Bölgesi'nde enflasyon sıfırın altında gerçekleşti

17.12.2020 - 15:16
Euro Bölgesi'nde enflasyon sıfırın altında gerçekleşti | Ekonomi Haberleri

Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin sıkılaştırıldığı kasım ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 seviyesinde belirlendi.

 

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin kasım ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde ekimde yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, kasımda da aynı seviyeyi korudu. Böylece, Euro Bölgesi'nde ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında eksi enflasyon gerçekleşmiş oldu.

AB'de ise ekim ayında yüzde 0,3 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 0,2’ye indi

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Enflasyon, kasım ayında Yunanistan'da yüzde eksi 2,1, Estonya’da yüzde eksi 1,2, Slovenya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yüzde eksi 1,1, İrlanda’da yüzde eksi 1, İspanya’da yüzde eksi 0,8, Almanya’da yüzde eksi 0,7, İtalya’da yüzde eksi 0,3, Fransa'da yüzde 0,2 seviyesinde belirlendi.


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