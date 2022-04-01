Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor tazeledi | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi’nde enflasyon mart ayında tüm zamanların zirvesine yükseldi.

Enflasyon mart ayında yıllık bazda yüzde 5.9’dan yüzde 7.5’e yükselirken; piyasa beklentisi yüzde 6.7 olması yönündeydi. Enflasyon aylık bazda ise yüzde 2.5 ile beklentilerin üzerinde geldi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Enflasyondaki yükselişe, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin küresel tedarik zincirinde yol açtığı sıkıntılar etkili olurken; yaşanan bu yükseliş Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz artış beklentilerinin de erkene çekilmesine neden oluyor.

Etiketler