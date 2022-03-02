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Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor tazeledi

02.03.2022 - 15:19
Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor tazeledi | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde enflasyon şubat ayında yükselişini sürdürerek rekorunu tazeledi.

Eurostat tarafından açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde enflasyon şubat ayında yıllık bazda yüzde 5.8'e yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Enflasyon ocak ayında ise, yıllık bazda yüzde 5'e yükselerek rekor kırmıştı. TÜFE, aylık bazda beklentilerin üzerinde gelerek yüzde 0.9 arttı. Enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş enflasyona en büyük katkıyı sağladı.

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Rusya-Ukrayna krizinin halihazırda yüksek seyreden enerji maliyetlerini daha da artırması ve enflasyonda daha fazla ivmelenmeyi tetiklemesi bekleniyor.


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