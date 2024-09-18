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Euro bölgesinde enflasyon geriledi

18.09.2024 - 12:37 | Son Güncelleme :
Euro bölgesinde enflasyon geriledi | Ekonomi Haberleri

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2,2'ye geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ağustos ayı nihai enflasyon verilerine göre, Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2,2'ye indi. TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 oldu.

Piyasa beklentileri, ağustosta Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,2, aylık enflasyonun yüzde 0,2 olması yönündeydi.

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Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise ağustosta yıllık yüzde 2,8, aylık yüzde 0,3 seviyesinde ölçüldü. 

AB BÖLGESİ'NDE DE DÜŞÜŞ

AB'de temmuzda yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 2,4'e geriledi. AB'de TÜFE ağustosta aylık bazda ise yüzde 0,1 olarak tespit edildi.

Avro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,88 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,46 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,11 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 0,29 ile enerji ürünleri izledi.

AB uyumlu verilere göre ağustosta enflasyonun yıllık bazda en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 5,3 ile Romanya, yüzde 4,3 ile Belçika ve yüzde 4 ile Polonya oldu.

Ağustos yıllık enflasyonu İtalya'da yüzde 1,2, Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 2,2 ve İspanya'da yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçti.


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