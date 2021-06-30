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Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

30.06.2021 - 13:39
Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde mayıs ayında yüzde 2 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 1,9'a geriledi.

 

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin haziran ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 2 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 1,9'a düştü.

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Euro Bölgesi'nde haziran ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 12,5 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 1,2 ile enerji dışı sanayi ürünleri, yüzde 0,7 ile hizmetler ve yüzde 0,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi.

Enflasyon, haziran ayında Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 1,9, İspanya’da yüzde 2,4 ve İtalya'da yüzde 1,3 olarak tahmin edildi.


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