×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde enflasyon ekimde beklentilerin üzerinde

Güncelleme Tarihi:

#Euro#Enflasyon#TÜFE
Euro Bölgesinde enflasyon ekimde beklentilerin üzerinde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 15:41

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yıllık bazda yüzde 2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Haberin Devamı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Euro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin öncü enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 1,7 olan yıllık TÜFE, ekimde yüzde 2'ye yükseldi. Beklenti, yıllık enflasyonun ekimde yüzde 1,9 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde ekimde çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında en yüksek fiyat artışı yüzde 3,9 ile hizmet sektöründe görüldü. Bunu yüzde 2,9 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Enerji fiyatları ekimde yüzde 4,6 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon ekimde Belçika'da 4,7, Hollanda'da yüzde 3,3, Estonya'da yüzde 4,5 ve Yunanistan'da yüzde 3,2 oldu. Almanya'da ise yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,4, İspanya'da yüzde 1,8, Fransa'da yüzde 1,5 ve İtalya'da yüzde 1 seviyesinde gerçekleşti.

Haberin Devamı

Avrupa Merkez Bankası, enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefinde sürdürülebilir hale gelmesini hedefliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Euro#Enflasyon#TÜFE

BAKMADAN GEÇME!