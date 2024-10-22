Euro bölgesi kamu borcu arttı

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2024 yılı ikinci çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini açıkladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi’nde ilk çeyrekte yüzde 87,8 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, ikinci çeyrekte 88,1'e çıktı.

AB'de ise birinci çeyrekte yüzde 81,3 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, ikinci çeyrekte yüzde 81,5 seviyesine ulaştı. Böylece, toplam kamu borcu Euro Bölgesi'nde 13 trilyon 95 milyar avro, AB'de 14 trilyon 300 milyar avro seviyesine yükseldi.

EN YÜKSEK BORÇ ORANI YUNANİSTAN'DA

AB üyesi ülkeler arasında yılın ikinci çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 163,6 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı, yüzde 137 ile İtalya, yüzde 112,2 ile Fransa, yüzde 108 ile Belçika, yüzde 105,3 ile İspanya ve yüzde 100,6 ile Portekiz izledi.

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Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler yüzde 22,1 ile Bulgaristan, yüzde 23,8 ile Estonya ve yüzde 26,8 ile Lüksemburg olarak belirlendi.

BÜTÇE AÇIĞI

AB'de ilk çeyrekte yüzde 2,9 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, ikinci çeyrekte yüzde 3,1 seviyesine yükseldi.

Euro Bölgesi'nde ise ikinci çeyrekte bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 3'te sabit kaldı.

YÜKSEK BÜTÇE AÇIKLARI

AB ülkeleri arasında ikinci çeyrekte bütçe açığının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 8,1 ile Polonya, yüzde 7,1 ile Romanya, yüzde 5,5 ile Fransa ve Slovakya, yüzde 5,4 ile Finlandiya, yüzde 5,1 ile Belçika ve Macaristan, yüzde 4,3 ile Malta ve yüzde 3,9 ile Avusturya oldu.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin kamu borçlarının GSYH'lerinin yüzde 60'ını, bütçe açıklarının da GSYH'lerinin yüzde 3'ünü geçmemesi gerekiyor.

Bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor. Ancak AB ülkelerinin önemli bir kısmı mali kurallara uymuyor.