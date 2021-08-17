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Euro Bölgesi ikinci çeyrekte büyüdü

17.08.2021 - 13:20
Euro Bölgesi ikinci çeyrekte büyüdü | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşadığı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2021 yılı ikinci çeyrek büyüme ve istihdam oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2021'in ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2 arttı.

Euro Bölgesi'nde GSYH, 2021'in ikinci çeyreğinde 2020’nin aynı dönemine göre de yüzde 13,6 yükseldi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,9, 2020'nin ikinci çeyreğine göre de yüzde 13,2'lik artış gösterdi. GSYH, yılın ilk çeyreğinde AB'de yüzde 0,1, Euro Bölgesi'nde ise yüzde 0,3 daralmıştı.

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GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre Almanya'da yüzde 1,5, Fransa'da yüzde 0,9, İtalya'da yüzde 2,7, İspanya'da yüzde 2,8 ve Hollanda'da yüzde 3,1 arttı.

Euro Bölgesi'nde istihdam, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 yükseldi. İstihdam, 2020'nin ikinci çeyreğine kıyasla ise yüzde 1,8 artış gösterdi.

AB'de de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 1,8 yükseldi.


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