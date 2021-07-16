Euro Bölgesi enflasyonu geriledi | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi enflasyonu haziran ayında yıllık bazda 1.9 seviyesine geriledi.

Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat'ın açıkladığı, 19 üye devletin dahil olduğu Euro Bölgesi haziran ayı tüketici fiyatları endeksi yıllık bazda beklentilere paralel gelerek bir önceki aya göre düştü.

Euro Bölgesi haziran ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 1.9 olarak açıklanarak, mayıs ayındaki yüzde 2.0'ın altına indi.

##$HABER_1470760$##

En düşük enflasyon oranları Portekiz (yüzde -0.6), Malta (yüzde 0.2) ve Yunanistan'ta (yüzde 0.6) görüldü. En yüksek enflasyon oranlarıysa Macaristan (yüzde 5.3), Polonya (yüzde 4.1) ve Estonya'da (yüzde 3.7) görüldü.

Etiketler