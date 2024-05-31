  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Euro bölgesi enflasyonu beklentileri aştı
‹ Önceki Haber İTO Başkanı Avdagiç: Dengelenme sinyalleri verildi İTO Başkanı Avdagiç: Dengelenme sinyalleri verildi

Euro bölgesi enflasyonu beklentileri aştı

31.05.2024 - 12:42 | Son Güncelleme :
Euro bölgesi enflasyonu beklentileri aştı | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi enflasyonu Mayıs'ta beklenenden fazla artarak yüzde 2,6'ya yükseldi.

Euro Bölgesi'nin yıllık enflasyon oranı Mayıs ayında beklenenden daha hızlı arttı. AB istatistik kurumu, euro alanındaki tüketici fiyat artışlarının Nisan ayındaki yüzde 2,4'ten Mayıs ayında yüzde 2,6'ya yükseldiğini söyledi. FactSet ve Bloomberg anketine katılan analistler enflasyonun yüzde 2,5'e yükseleceğini tahmin ediyorlardı.

Ancak uzmanlar, enflasyondaki yükselişe karşın Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek hafta faiz oranlarını düşürmesini bekliyor. Birkaç gün önce de Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da tüketici fiyatları mayıs ayında bir yıl öncesine göre yüzde 2,4 arttı.

Haberin Devamı

 

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.620 Değişim: 1,33% Hacim : 62.321 Mio.TL Son veri saati : 13:42
Düşük 10.519 31.05.2024 Yüksek 10.725
Açılış: 10.519
32,2082 Değişim: 0,09%
Düşük 32,1523 31.05.2024 Yüksek 32,3170
Açılış: 32,18
34,9768 Değişim: 0,04%
Düşük 34,8413 31.05.2024 Yüksek 35,0124
Açılış: 34,963
2.426,44 Değişim: 0,06%
Düşük 2.421,11 31.05.2024 Yüksek 2.436,53
Açılış: 2.424,88
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.