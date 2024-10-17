Euro bölgesi enflasyonu açıklandı

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AB'nin Eurostat veri ajansına göre, tek para birimi bölgesinde yıllık tüketici fiyat artışları geçen ay yüzde 1,7'ye geriledi. Bu rakam, 1 Ekim'de açıklanan yüzde 1,8 rakamından biraz farklı.

Faiz oranı, üç yıldan uzun bir süre sonra ilk kez ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin altına düştü.

Frankfurt merkezli ECB, Ekim 2022'de yüzde 10,6'lık zirveye ulaşan aşırı enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarını agresif bir şekilde artırdı.

ECB yöneticileri bu yıl faiz oranlarını iki kez düşürdüler. Bugün Slovenya'da yapılacak ECB yönetim kurulu toplantısında bir kez daha faiz indirimi bekleniyor.

Eylül ayında enflasyon oranındaki yavaşlamada enerji maliyetlerindeki düşüş etkili oldu.

Ancak euro bölgesi son aylarda zayıf bir büyüme kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası'nın geçen ay yayınladığı tahminlere göre, büyüme üçüncü çeyrekte yüzde 0,2'ye, 2024'ün tamamında ise yüzde 0,8'e gerileyecek.