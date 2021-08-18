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Eti Bakır 1.5 milyar TL yatırımla gübre tesisi kuracak

18.08.2021 - 14:55
Eti Bakır 1.5 milyar TL yatırımla gübre tesisi kuracak | Ekonomi Haberleri

Cengiz Holding'in iştiraki Eti Bakır, Samsun'da 1.5 milyar TL yatırımla gübre tesisi kuracak.

Eti Bakır, Samsun’da 1.5 milyar liralık yatırımla gübre tesisi kuracak. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Eti Bakır’ın Samsun İşletmesi’nde bakır üretimine entegre bir gübre tesisi yatırımı yapacak. Tesis 250 bin bin ton diamonyum fosfat (DAP) gübresi üretecek.

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Eti Bakır Genel Müdür Yardımcısı Asım Akbaş, "Katot bakır üretimi sonucu ortaya çıkan sülfürik asidi katma değeri yüksek ürüne dönüştürmenin en rantabl şekli gübreye çevirmek. Türkiye bugün fosforik asit ve gübre türevleri ihtiyacını büyük ölçüde ithalat yoluyla karşılıyor... İstihdamın artmasına da destek verecek bu yatırım, cari açığın azaltılmasına her yıl 100 milyon dolarlık katkı sağlayacak" diye konuştu. Açıklamaya göre, yeni yatırımın tamamlanmasıyla Eti Bakır'ın toplam gübre üretimi 1.2 milyon tonun üzerine çıkacak.


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