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Esnafa yüzde 50 faiz indirimli kredi

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#Halkbank#Hazine#Faiz
Esnafa yüzde 50 faiz indirimli kredi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 04:00

Halkbank’ın esnaf ve sanatkârlara Hazine faiz destekli kredi kullandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Buna göre, esnaf ve sanatkârlara Halkbank aracılığıyla 2025-2027 döneminde yüzde 50 faiz indirimli kredi sağlanacak. Faiz indirimi, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren işletmelerde yüzde 100 olacak. Bu meslekler el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık olarak sıralandı. ‘Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi’ sahibi esnaf ve sanatkarlara aynı dönemler için yüzde 100 faiz indirimi uygulanacağı belirtildi.

Banka ile protokol yapan ve bu kapsamda girişimcilik eğitim desteği ile uzun süreli danışmanlık ve mentörlük hizmetlerini sağlayan kuruluşların teknik destek programlarına katılan ve projeleri kuruluş tarafından onaylanan esnaf ve sanatkarlar, bankaya başvurarak yüzde 60 faiz indirimli kredi kullanabilecek.

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KREDİYLE DÖVİZ ALMAMA ŞARTI

Kredinin tahsisi aşamasında esnaf ve sanatkarlardan bu karar kapsamında tahsis edilen kredinin faaliyet alanı dışında kıymetli maden ve döviz alımında, diğer yüksek riskli finansal araçlarda, harcama yapılıncaya kadar bankada tutulanlar hariç vadeli mevduatta, portföy yönetim şirketlerinde ve aracı kurumlarda ya da bunlar dışında herhangi bir kredi verende ve herhangi bir yatırım aracında kullanılmayacağına dair taahhütname alınacak. Amacı dışında veya gerçeğe aykırı beyanlarla kullanıldığının tespit edilmesi halinde kredi, Hazine faiz desteği uygulamasından çıkılacak.

 

 

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#Halkbank#Hazine#Faiz

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