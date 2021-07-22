Eşel mobilin maliyeti 18 milyar TL | Ekonomi Haberleri

Akaryakıttaki fiyat artışlarının önüne geçmek için eşel mobil sistemi uygulandığını söyleyen Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, “Eşel mobilin devlete maliyeti 18 milyar lira” dedi.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; devletin akaryakıttaki eşel mobil nedeniyle yıl başından itibaren maliyeti 18 milyar lirayı buldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıttaki fiyat artışlarının önüne geçmek için eşel mobil sistemi uygulandığını hatırlatarak, “Halihazırda devletin benzinde rutinde alması gereken litrede 2 lira 52 kuruştan, 67 kuruş, motorinde alması gereken litrede 2 lira 5 kuruş iken litrede 71 kuruş, LPG de ise alması gereken litrede 1 liradan hiç almayarak ciddi bir ekonomik destek sağlamaktadır” dedi.

YÜKSELİŞ TRENDİNDE

Aktaş, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, dünya petrol ve akaryakıt piyasalarında geçen yıl mart- nisan aylarındaki sert düşüşler sonrası 2021 yılının ilk aylarından itibaren başlayan yükseliş hareketinin sekiz ayda soluksuzca yükseliş trendine girdiğini söyledi. Aktaş, “Petrol ve uluslararası ürün fiyatları son 15 yılın zirve rakamlarına ulaşmıştır. Bunun yanı sıra ülkemizde döviz fiyatlarındaki artışın da akaryakıt fiyatlarına yansıması kaçınılmaz hale geldi. Bu yansımamın minimize edilmesi için devletçe getirilen koruma kalkanı olan eşel mobil sistemi, LPG de 2020 yılı eylül ayından beri, motorin ve benzinde ise 2020 aralık ayından beri kesintisiz şekilde devam etmektedir. Bu kalkanın devlete 2021 yılı maliyeti yaklaşık 18 milyar liraya dayandı. Bu desteğin sürdürülebilmesi için 18 Mayıs 2021 de olduğu gibi bir defa daha zaruri bir ÖTV artırımına gidilebilir” diye konuştu. EPGİS’in akaryakıt fiyatlarında oluşan değişiklerin takibi noktasında bir otorite haline geldiğini ifade eden Aktaş, “Türkiye’de akaryakıt fiyatları bir formülasyon çerçevesinde hesaplanmakta; döviz kuru, petrol fiyatı, uluslararası ürün fiyatlarındaki değişiklikler neticesinde fiyatlarda zam veya indirim oluşuyor. Akademik bir enstitü ciddiyetiyle hazırladığımız akaryakıt fiyatlarını takip eden tüketiciler, daha hesaplı ürün almak üzere satın almalarını programlayabiliyor” dedi.

KAÇAKLA MÜCADELE

Kaçak ve kayıtdışı akaryakıt ile sendika olarak mücadele ettiklerini belirten Aktaş, “Örneğin, fatura kaynaklı vergi kaçakçılığının akaryakıt sektörüne verdiği zararı her fırsatta dile getirdik. Bu kaçakçılıktan elde edilen haksız kazanç ile sağlanan ucuz akaryakıt satışıyla, vergisini ödeyen basiretli bayileri piyasadan çekilmek durumunda kaldığını duyurduk. Bu kaçakçılığın önlenmesi durumunda hazinenin kasasına girecek miktarın 2017’de 4.7 milyar lirayken 2020’de bu miktarın 27 milyar liraya çıktığını açıkladık” diye konuştu. Akaryakıttaki yüzde 18’lik KDV oranından 17 puanlık kısmının ÖTV’ye eklenerek, akaryakıtta KDV’nin yüzde 1’e çekilmesi sistemini geliştirdiklerini hatırlatan Aktaş şöyle devam etti:

SEKTÖR NEFES ALACAK

“Hem vergisini kuruşu kuruşuna ödeyen bayilerimizin hem de devletin zarar gördüğü bu kaçakçılık türü nedeniyle güvenlik güçlerimiz harekete geçti ve bu yılın başında 220 zanlının yakalandığı Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonu ‘silici’ düzenlendi, benzer mücadeleler de bu operasyonu takip etti. Devletin kasasından giden gelirin yerine konması için yürütülen bu mücadelede en büyük adımlardan biri de yasa değişiklikleri oldu. Getirilen ağır ceza sistemi ve yıl sonunda devreye alınacak olan dağıtıcılar arası ticarette getirilen kısıtlamalar ile önümüzdeki yılbaşı itibari ile sektör nefes almaya başlayacak namusu ile iş yapan istasyoncular bu savaşın devlet ile birlikte ilk galipleri arasında olacaklar.”

AKARYAKITTA EŞEL MOBİL NEDİR

BENZİN, motorin ve otogaz fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil Sistemi (EMS), akaryakıt ürünlerindeki fiyat hareketlerini dengelemek veya belli bir tutarda sabitlemek amacıyla bu ürünler üzerinden alınan özel tüketim vergisinin ürünlerdeki fiyat artış ve azalışları ile ters orantılı şekilde arttırılıp azaltılması şeklinde uygulanan bir sistemdir. Bu sistem Türkiye’de geçen yıldan bu yana uygulanıyor.

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