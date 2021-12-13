Erdoğan, Kavcıoğlu ve Nebati görüşmesi başladı | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleri ile İstanbul'da görüşüyor. Toplantı, saat 15.00'te İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu görüşmesi başladı. Görüşmeye kamu bankalarının genel müdürleri de katılıyor. Saat 15.00'te başlayan toplantı Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştiriliyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN DÖVİZE 4. MÜDAHALE

TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

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Merkez Bankası daha önce 1- 3 ve 10 Aralık tarihlerinde dövize müdahale edildiğini duyurmuştu.

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