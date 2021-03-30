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EPK üyesi: 1 Nisan'da Merkez Bankası net mesaj verecek

30.03.2021 - 12:54
EPK üyesi: 1 Nisan'da Merkez Bankası net mesaj verecek | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi Karaca, 1 Nisan'da Merkez Bankası'nın yatırımcılara net mesaj vereceğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki önemli değişikliklerin ardından Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca açıklamalarda bulundu. Karaca yaptığı açıklamada 1 Nisan'da Merkez Bankası'nın yatırımcılara net mesajlar vereceğini söyledi.

Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisiyle yoluna devam edeceğini belirten Karaca, sermaye kontrolüne ilişkin dedikoduların da hiç gündemlerinde olmadığını kaydetti.

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