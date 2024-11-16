EPDK'nın elektrikte sübvansiyon kararı Resmi Gazete'de

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EPDK, 2025 yılı için mesken tüketici grubu ve diğer tüketici gruplarına yönelik enerji tedarik tarifelerini açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; mesken tüketici grubu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile birlikte mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerine yönelik sübvansiyon desteği sınırı yıllık 5 bin kilovatsaat olarak belirlendi. 5 bin kilovatsaatin üzerinde tüketimi olanlar devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak. Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri şehit aileleri ve muharip/malul gaziler düzenlemenin dışında tutulacak. Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti de değiştirilmedi. Tarımsal faaliyetteki herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecek.

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Sanayi tüketicileri ve Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer abone grubunda bulunan tüketiciler için ise yıllık sübvansiyon limiti 15 bin kilovatsaat olarak belirlendi.

Öte yandan, aynı tebliğde yer alan Kurulca Belirlenen Katsayı'nın (KBK) 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 1,0938 olarak uygulanmasına devam edilmesine karar verildi. Söz konusu karar, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.