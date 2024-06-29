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EPDK'dan yeni fiyat limitleri ve tarife kararları

29.06.2024 - 09:25 | Son Güncelleme :
EPDK'dan yeni fiyat limitleri ve tarife kararları | Ekonomi Haberleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında megavat saat başına azami ve asgari fiyat limitini belirledi. Ayrıca EPDK, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) iletim sistemi sistem kullanım ve sistem işletim tarifelerini de revize etti.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımland

Buna göre, 21 Haziran 2015'te yürürlüğe giren Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın ilgili maddesinde değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari "0" lira, azami fiyat limiti de megavatsaat başına 3 bin lira olarak uygulanacak.

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Daha önce asgari fiyat limitleri megavatsaat başına "0" lira, azami fiyat limitleri ise megavatsaat başına 2 bin 700 lira olarak belirlenmişti.

Söz konusu karar 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.

TEİAŞ KARARI 

TEİAŞ'ın bu yıl için sistem kullanım gelir tavanı 80 milyar 584 milyon 645 bin 281 lira, sistem iletim bedeli de 27 milyar 805 milyon 792 bin 932 lira olarak revize edildi.

Ayrıca TEİAŞ'ın 1 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak iletim sistemi kullanım ve sistem işletim tarifeleri 15 bölge bazında üretim ve tüketim için yeniden belirlendi.

TEİAŞ'ın gelirlerini oluşturan iletim sistem kullanım ve sistem işletim tarifeleri, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ile ilgili diğer yönetmelikler ve tebliğler çerçevesinde TEİAŞ'ın maliyetleri dikkate alınarak EPDK tarafından belirlenen gelir tavanları doğrultusunda oluşturuluyor.

Öte yandan, EPDK'nin düşük tüketimli tüketicilere uygulayacağı tarife ve yeşil tarifeyi seçen tüketicilere uygulanacak fiyatlar 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.


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