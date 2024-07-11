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EPDK'dan önemli çalışma... 24 ay düzenli elektrik faturası ödeyene ödül

11.07.2024 - 11:01 | Son Güncelleme :
EPDK'dan önemli çalışma... 24 ay düzenli elektrik faturası ödeyene ödül | Ekonomi Haberleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, taslak çalışması kapsamında, fatura ödemelerini düzenli yapan mesken abonelerinden yeni yapacakları sözleşmelerde güvence bedeli alınmamasının planlandığını bildirdi.

EPDK'den yapılan açıklamaya göre, kurum Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikleri içeren taslağı resmi internet sitesinden kamuoyu görüşüne açtı.

Bu kapsamda 15 gün boyunca ilgili kurumlar ve sektörden gelecek görüşler toplanacak ve gerekli görülmesi halinde yapılacak değişikliklerle Kurul, taslağa yönelik nihai kararını verecek.

Taslakla, fatura ödemelerini düzenli yapan mesken abonelerinden yeni yapacakları sözleşmelerde güvence bedeli alınmaması planlanıyor. Mevcut durumda mesken aboneleri için 680-1135 lira arasında güvence bedeli alınıyor. Borcundan dolayı sözleşmesi iptal edilen aboneler ise yeni abonelik yaptırmak için yüzde 50 daha fazla güvence bedeli ödüyor.

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Öte yandan, yabancı uyruklu tüketicilerin genellikle aboneliği sonlandırmadan kullanım yerini terk etmesinin yasal takibe konu kalıntı borç tutarını artırdığını tespit eden EPDK, yeni bir önlem aldı.

Taslağın kabul edilmesi halinde tahsilat riski sebebi ile yabancı uyruklu tüketicilerin ilk abonelik işlemlerinde mevcut güvence bedeli, yüzde 50 daha fazla alınacak. Fatura ödemelerini 24 ay boyunca düzenli yapan yabancı uyruklu mesken aboneleri de bir sonraki aboneliklerinde güvence bedeli ödememe hakkına sahip olacak.

Taslak kapsamında sunulan değişikle, sektörün dijitalleşen dünyaya uyumu için kağıt ve zaman israfının da önüne geçilmesi hedefleniyor. Buna göre, yüz yüze yapılan ve çok sayıda sayfa içeren perakende satış sözleşmeleri aboneye imza için şart koşulmayacak ve bunun yerine temel bilgileri içeren özet niteliğinde bir sayfa abonenin imzasına sunulacak. Sözleşmenin tamamı ise dijital ortamda aboneye iletilecek.

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Sonlandırılan perakende satış sözleşmesi kapsamında unutularak talep edilmeyen ve iadesi yapılamayan kalıntı güvence bedeli bütün imkanlar kullanılarak hak sahibine ulaştırılacak. Ancak hak sahibine ulaşılamayan hallerde oluşan toplam tutar tarifeden düşmek suretiyle tüm tüketicilere tarife düşüşü olarak yansıtılacak. İlgili abonelerin güvence bedeli hakkı ise baki olacak ve talebi halinde ilgili şirketlerin söz konusu bedeli ödeme yükümlülüğü devam edecek. 

KAÇAK ELEKTRİKLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler kaçak elektrik kullanımına yönelik yeni tedbirleri de içeriyor. Kaçak elektrik tespit, tahakkuk, faturalandırma ve tahsil aşamalarında şirketlerin uygulamalarında görülen eksiklikler ortadan kaldırılarak ilgili işlemlerde dağıtım şirketleri arasında uygulama birliği sağlanacak.

Kaçak elektrik kullanımı ceza katsayısı artırılacak ve kaçak kullanımı tespit edilen kişiler daha fazla ceza ödeyecek. Yüksek kaçak oranlı bölgelerde herhangi bir asayiş sorununa meydan vermeden kaçak miktarın tespiti ve önlenmesi için her türlü teknolojik imkan ve veri kullanımı artırılacak.

Değişiklik kapsamında, kaçak elektrik faturalarına dair borç kapsamında borç sahibine bildirim yapmadan dağıtım şirketi tarafından yasal takip işlemi başlatılmayacak. Öncelikle yüksek ceza katsayılı kaçak tüketim faturası düzenlenecek ve bu faturanın ödenmemesi halinde dağıtım şirketi bildirim yaparak icra yoluna gidecek.


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