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EPDK'dan 17 şirkete lisans

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#EPDK#Şirket#Big Para
EPDKdan 17 şirkete lisans
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 09:23

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 17 şirkete lisans verdi, 1 şirketin lisans süresini uzattı, 2 şirketin ise lisansını sonlandırdı.

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EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 8 şirkete tedarik lisansı, 6 şirkete üretim lisansı, 1 şirkete ise OSB dağıtım lisansı verildi. Aynı piyasada 2 şirketin ise üretim lisansı sona erdirildi.

Ayrıca, 1 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verilirken, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin ise LPG depolama lisansının süresi uzatıldı.

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#EPDK#Şirket#Big Para

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