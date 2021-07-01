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EPDK yeşil enerji bedelini belirledi

01.07.2021 - 10:06
EPDK yeşil enerji bedelini belirledi | Ekonomi Haberleri

Yeşil tarifeyi seçen tüketicilere, görevli tedarik şirketleri tarafından uygulanacak yeşil enerji bedeli, kilovatsaat başına 92,62 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, EPDK tarafından onaylanan ve bugün itibarıyla geçerli olacak vergi, fon, pay hariç yeşil enerji bedeli, iletim sistemi kullanıcıları için kilovatsaat başına 92,62 kuruş olarak belirlendi. Görevli tedarik şirketinden enerji alan tüketicilerin yeşil enerji bedeli de dağıtım bedeli hariç kilovatsaat başına 92,62 kuruş olarak hesaplandı.

Yeşil enerji ve dağıtım bedelinin kilovatsaat fiyatı, alçak gerilim, orta gerilim, tek terimli, çift terimli olmasına, sanayi, ticarethane, mesken, tarımsal sulama ve aydınlatmada kullanılmasına göre 104,32 ile 119,73 kuruş arasında farklılık gösterecek.

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Ayrıca EPDK, dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve düşük tüketimli olarak tanımlanan tüketicilere bugün itibarıyla uygulanacak elektrik tarife tablolarını da onayladı.

Öte yandan, Agdaş Adapazarı Gaz Dağıtım AŞ'nin 2017-2021 yılları perakende satış tarifeleri revize edildi. Perakende satış tarifeleriyle, bugünden itibaren uygulanacak sistem kullanım bedeli üst sınırları yeniden düzenlendi.


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